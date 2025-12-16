Pour un temps des fêtes en santé - Rappel des mesures de prévention des infections

QUÉBEC, le 16 déc. 2025 /CNW/ - En cette période du temps des fêtes qui s'amorce, il est important de rappeler qu'on peut limiter la propagation des virus, éviter d'en subir les désagréments et mieux protéger ses proches et les personnes vulnérables en adoptant des mesures de prévention de base. Notons également que plusieurs outils et ressources sont à la disposition de la population pour répondre de manière optimale et mieux adaptée aux besoins en matière de santé.

Les bons gestes pour prévenir

On s'attend cette année à une circulation accrue des virus pendant les fêtes, particulièrement l'influenza (grippe saisonnière), qui connaît un début de saison hâtif et devrait atteindre son pic de transmission pendant cette période. Une forte saison grippale est anticipée. D'autres virus respiratoires, tels que le virus respiratoire syncytial (VRS) et le virus causant la COVID-19, mais aussi la gastro-entérite virale sont en circulation. Dans le contexte des nombreux rassemblements prévus pendant ces journées de festivités, il est fortement recommandé d'adopter les comportements responsables et préventifs suivants :

demeurez à la maison si vous avez des symptômes, particulièrement s'ils sont accompagnés de fièvre;

portez un masque jusqu'à la disparition des symptômes pour protéger les autres;

évitez les contacts avec les personnes vulnérables et informez toutes les personnes à rencontrer de votre état de santé.

Par mesure de prévention, il est également essentiel de respecter en tout temps l'étiquette respiratoire, qui consiste notamment à :

se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier lorsque l'on tousse ou éternue et le jeter dès que possible;

tousser ou éternuer dans le pli du coude en absence de mouchoir;

se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon, particulièrement en présence de symptômes de gastro-entérite ou, à défaut, utiliser un désinfectant pour les mains.

Un autre moyen de prévention : la vaccination

La vaccination reste l'un des meilleurs moyens de prévenir les complications sévères en cas d'infection.

Les vaccins antigrippaux sont offerts gratuitement à toute la population. Ceux pour se protéger de la COVID-19 le sont pour les personnes les plus vulnérables. On peut se faire vacciner dans les points de service locaux ou dans les pharmacies. Il est possible de prendre rendez-vous par l'entremise de Clic Santé.

Pour une utilisation responsable des services de santé pendant les fêtes

Il est essentiel d'utiliser le bon service de santé selon ses besoins et d'éviter de se déplacer lorsque ce n'est pas nécessaire. On peut, en premier ressort, consulter sa pharmacie ou le 811 pour des conseils et divers traitements. Les cliniques médicales, les groupes de médecine de famille (GMF) et les consultations virtuelles doivent également être privilégiés pour les problèmes de santé non urgents.

Si un rendez-vous est nécessaire, les personnes sans médecin de famille peuvent accéder au Guichet d'accès à la première ligne (GAP) en composant le 811, option 3 ou au GAP numérique pour être orientés vers le service de santé qui répondra le mieux à leurs besoins.

Il est très important d'éviter les urgences, à moins que l'état de santé de la personne ne l'exige vraiment, par exemple en cas de douleurs thoraciques, de difficultés respiratoires ou de blessures graves.

« Durant le temps des fêtes, nous multiplions les rencontres et les échanges avec nos proches. Il est donc important de garder à l'esprit la panoplie de petits gestes, très simples, à respecter en tout temps et en tout lieu, qui diminuent la transmission des virus. Avec le recours à la vaccination, ce sont ces mesures de prévention essentielles qui nous protègent nous-mêmes, ainsi que les gens qui nous entourent. »

La docteure Caroline Quach, directrice nationale de santé publique

« L'hiver est une période critique pour notre réseau. Je tiens à remercier nos équipes qui s'y préparent afin d'offrir les soins nécessaires à toutes et tous pendant cette période de pointe. Pour réduire la pression sur le personnel soignant, nous demandons à la population de faire preuve de prudence. Si vous présentez des symptômes grippaux, portez le masque et n'exposez pas vos proches. Ces petits gestes protègent les gens les plus vulnérables. »

Le docteur Jean Longtin, vice-président Excellence clinique à Santé Québec

Faits saillants :

Pour s'informer sur les options autres que l'urgence : Québec.ca/AccèsSanté.





Pour s'informer sur les moyens de limiter la transmission des maladies respiratoires : Québec.ca/Maladiesrespiratoires.





Pour obtenir des conseils pour soigner les symptômes de grippe et de gastro-entérite : Symptômes d'allure grippale et gastro | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

