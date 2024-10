QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Société québécoise des infrastructures, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable et six grands donneurs d'ouvrage publics1 du Québec impliqués dans la transformation numérique de l'industrie de la construction, sont heureux de dévoiler la mise à jour de la Feuille de route gouvernementale pour le BIM2.

La Feuille de route gouvernementale pour la mise en œuvre du BIM représente la matérialisation de la volonté gouvernementale d'implanter le BIM et d'en faire une exigence pour la réalisation des projets d'infrastructure publique. Rappelons qu'en mars 2021, le gouvernement du Québec déployait le Plan d'action pour le secteur de la construction. Celui-ci visait notamment à accroître la productivité et à lutter contre la rareté de la main-d'œuvre.

Cette mise à jour de la Feuille de route a pour objectifs de présenter la cadence d'implantation du BIM et d'annoncer les cibles et initiatives des donneurs d'ouvrage publics, ainsi que d'identifier les actions entreprises par ces derniers. Tout cela vient assurer le déploiement progressif du BIM dans les projets d'infrastructure publique réalisés au Québec tels que les bâtiments institutionnels, ceux d'habitation, les actifs industriels et les ouvrages de génie civil et de voirie.

Ainsi, lors de la dernière année, le nombre de projets en cours ayant recours au BIM par les huit donneurs d'ouvrage publics partenaires est passé de 141 à 194, représentant une envergure totale en coût de projets de plus de 29 G$, tous domaines confondus. Cette croissance signifie clairement que le virage numérique est bien amorcé et se poursuit dans l'ensemble des écosystèmes du secteur de la construction.

Sommet BIM 2023

L'activité marquante de l'année 2023-2024 est sans nul doute le SOMMET BIM 2023, qui s'est déroulé à Québec et Montréal respectivement les 21 et 23 novembre 2023. Cet événement majeur, regroupant près de 700 participants, a donné lieu à des échanges porteurs avec plusieurs représentants du milieu de la construction.

Ces échanges ont porté sur les points de convergence, les attentes, les besoins et les enjeux spécifiques de l'industrie et sont consolidés dans le rapport « Constats et plan d'action découlant des échanges avec l'industrie lors du SOMMET BIM 2023 ».

De nouveaux joueurs

Cette année fut également marquée par l'arrivée de deux nouveaux joueurs clés parmi le groupe de partenaires dans le déploiement de la Feuille de route, soit la Ville de Longueuil et le Parc Olympique de Montréal.

Ville de Longueuil

« Soucieuse d'améliorer constamment ses processus et de participer au développement de nouvelles initiatives, la Ville de Longueuil est fière d'adhérer à la Feuille de route gouvernementale pour le BIM qui permettra d'accroître son efficacité dans ses différents projets d'infrastructures publiques en se dotant de cibles concrètes et réalistes. En tant que grand donneur d'ouvrage public, et comme cinquième plus grande ville au Québec, il est tout naturel que Longueuil participe à la mise en œuvre de ce projet collectif. Grâce à une meilleure coordination des parties impliquées dans la réalisation de projets en BIM, les bénéfices que la Ville en tirera sont notables, notamment optimiser la planification et la prévision des coûts des projets, améliorer la gestion de ses actifs, poursuivre le virage numérique déjà bien amorcé et attirer des fournisseurs dans une industrie complexe. Finalement, ce sont l'ensemble de nos citoyennes et citoyens qui profiteront de cette vision commune », a mentionné Alexandre Parizeau, directeur général de la Ville de Longueuil.

Parc olympique

« Le Parc olympique est fier de se joindre aux grands donneurs d'ouvrage publics et de participer au virage numérique de l'industrie. Notre contribution aux riches échanges de ce groupe témoigne de notre volonté de poursuivre les efforts considérables déployés dans les dernières années pour l'adoption des meilleures pratiques et des nouvelles technologies dans nos projets d'infrastructures. Le rayonnement de ce projet collectif depuis 2021 a permis de démontrer les bénéfices indéniables générés dans les projets de mise à niveau des actifs. L'intégration progressive du BIM sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments québécois permettra d'en optimiser les processus de gestion dans le meilleur intérêt public. En tant que fiduciaires d'un parc urbain patrimonial qui fêtera bientôt son 50e anniversaire, nous souhaitons collaborer activement à cette initiative porteuse pour le Québec. », déclare Joëlle Brodeur, présidente-directrice générale du Parc olympique.

Qu'est-ce que la modélisation des données des infrastructures (BIM) ?

Le BIM est un processus collaboratif axé sur le développement, l'utilisation, l'échange et la gestion de modèles de données numériques liés à un projet ou à un portefeuille d'infrastructures dans le but d'améliorer sa conception, sa construction et son exploitation.

Le BIM constitue un outil d'aide à la décision durant le cycle de vie complet d'une infrastructure. Il permet de générer des données dès les premières étapes de la conception, lesquelles pourront être utilisées et exploitées par une panoplie de technologies complémentaires servant à élaborer, construire, exploiter, occuper et disposer d'un ouvrage.



1 La Société québécoise des infrastructures et le ministère des Transports et de la Mobilité durable sont coresponsables du dossier de modélisation des données des infrastructures en collaboration avec Hydro-Québec, la Société d'habitation du Québec, la Ville de Montréal, la Ville de Québec, la Ville de Longueuil et le Parc olympique.

2 Le Building Information Modeling (BIM) ou modélisation des données des infrastructures en français, est le déploiement des processus et outils pour modéliser les données des infrastructures.

