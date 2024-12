UNE TOUTE NOUVELLE PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE VERRA LE JOUR À LA PLACE DU VILLAGE

Un projet phare pour animer et dynamiser le centre-ville en plein cœur de l'hiver

MONTRÉAL, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Alors que les Fêtes sont à nos portes, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Ville-Marie profitent de ce moment festif pour annoncer l'arrivée d'une toute nouvelle patinoire réfrigérée à la place du Village, située au coin des rues Atateken et Sainte-Catherine Est. Dès la mi-janvier, un anneau de glace de plus de 100 mètres de long offrira à la population du quartier, ainsi qu'à ses visiteuses et visiteurs, une expérience de patinage en plein air inédite.

Ce nouvel aménagement urbain s'inscrit dans la volonté de rendre la nordicité montréalaise encore plus attrayante. Voulant créer un lieu prisé pour vivre pleinement l'hiver, l'arrondissement de Ville-Marie, et plus spécifiquement le Village, se donnent pour mission d'animer ses espaces publics, de les aménager avec audace et d'offrir au public un large éventail d'activités pouvant satisfaire les goûts de toutes et de tous. Cela contribuera à renforcer l'attractivité du quartier et à stimuler l'activité économique des commerces environnants.

« L'aménagement et l'animation des espaces publics sont des moyens concrets de stimuler le dynamisme des quartiers, tout en contribuant à la qualité de vie et au sentiment de sécurité. Grâce à cette toute nouvelle patinoire réfrigérée, nous offrons à la population du quartier et à tous les visiteurs une destination de qualité en plein coeur du Village, que nous sommes déterminés à soutenir. D'ici le dévoilement du projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est, nous sommes fiers d'offrir dès maintenant une infrastructure de qualité qui contribuera au dynamisme de ce quartier iconique de Montréal. », a souligné madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« La nouvelle patinoire reflète parfaitement notre volonté de dynamiser davantage le centre-ville et le Village, en proposant des aménagements audacieux et des activités inédites qui sauront plaire aux petits et grands. À Ville-Marie, nous misons sur une réappropriation de nos parcs, places et espaces publics en saison froide et la nouvelle patinoire répond parfaitement à cet objectif. Cette année, le Village sera une destination incontournable pour célébrer pleinement l'hiver », a affirmé monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Tourisme Montréal se réjouit de l'ajout de cette nouvelle patinoire dans le quartier du Village. Cette initiative vient renforcer l'attractivité du secteur, en offrant aux Montréalaises, aux Montréalais et aux visiteurs un lieu supplémentaire de rassemblement. La patinoire s'inscrit dans la volonté de l'organisme de faire de la métropole une destination hivernale de choix, où chaque coin de la ville devient une invitation à célébrer la saison froide, enrichissant l'expérience locale et renforçant la place de Montréal comme une destination internationale incontournable », a déclaré monsieur Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

« La Société de développement commercial (SDC) du Village salue cette initiative de l'arrondissement de Ville-Marie, qui contribue à renforcer la vitalité de notre quartier tout au long de l'année. Le Village de Montréal est un lieu vibrant, où la diversité, la communauté et les commerçants insufflent une énergie unique. Grâce à ces initiatives hivernales rassembleuses, nous souhaitons prolonger cette effervescence au-delà de la saison estivale, reconnue à l'international. Cet hiver, le Village deviendra un espace chaleureux et animé, où résidents, visiteurs et commerçants pourront se réunir pour célébrer la magie de la saison froide. En soutenant nos commerçants locaux et en dynamisant nos espaces publics, nous faisons du Village une destination incontournable, peu importe le moment de l'année », a déclaré Gabrielle Rondy, directrice générale de la SDC du Village.

Première destination : la place du Village

Complètement repensée pour l'hiver, la zone de patinage entourera la terrasse et s'étendra sur la rue Sainte-Catherine Est, fermée temporairement à la circulation entre les rues Wolfe et Atateken. Un éclairage aux tonalités chaudes et vibrantes surplombera l'espace détente, équipé d'une scène multifonctionnelle pour divers spectacles. Une passerelle d'accès en hauteur pour le public ajoutera une signature distinctive à l'aménagement.

Cette nouvelle infrastructure répondra à la forte demande d'espaces pour le patinage extérieur, avec une patinoire réfrigérée offrant des heures d'ouverture prolongées.

Des événements spéciaux et des animations sont également prévus durant la majorité des fins de semaine de l'hiver :

Le dimanche 22 décembre, de 13 h 30 à 17 h

Expression de joie du temps des Fêtes par Montréal la plus heureuse

Ateliers de création artistique et de danse sur une musique originale de la fanfare Burning BRASs Band et un éclat final en musique avec la fanfare.

Tous les samedis du 25 janvier au 1 er mars, de 17 h à 20 h

Projections de courts métrages, par Ausgang Plaza

Deux collectifs locaux organiseront des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d'inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections.

Du 26 janvier au 2 mars 2025, tous les dimanches, de 13 h à 17 h

Dimanches DISCO, avec STUDIO ZX et en collaboration avec BLUSH

Une célébration en plein air de la musique et de la danse disco des années 1970. Facilité par Voulez-Vous Productions, chaque événement est conçu pour plonger les participantes et les participants dans l'énergie joyeuse et légère de cette époque. Chorégraphie en patin par Skatespace et coin détente au style après-ski avec breuvages sont au menu.

Plusieurs espaces publics pour patiner, glisser et se divertir tout l'hiver

Planète patins

À partir du 17 janvier et jusqu'au 5 mars, des événements tout en musique de la série Patin sous les étoiles seront offerts aux parcs Toussaint-Louverture, Des Faubourgs et Walter-Stewart ainsi qu'au square Cabot. Au total, Ville-Marie vous permet de vous adonner au patinage dans 9 patinoires extérieures. Des cours sont d'ailleurs offerts gratuitement au square Cabot et à l'esplanade Tranquille.

Glisser en ville, c'est possible!

Du 16 janvier au 9 mars 2025, à la place Émilie-Gamelin

Pour leur 2e année, les Glissades Gamelin se réinventent pour vous en offrir encore plus cette année : pentes multiples pour pratiquer la planche à neige snowskate, la trottinette des neiges et la luge, sans oublier le chalet chauffé, l'endroit parfait pour reprendre des forces!

Les parcs du Mont-Royal et Walter-Steward permettent aussi de pratiquer des sports de glisse. Selon les bordées de neige, d'autres parcs pourraient aussi accueillir des buttes de glisse.

Des partenaires qui se dépassent d'hiver en hiver

Pour animer le centre-ville par temps froid, tous mettent la main à la pâte pour offrir aux adeptes d'activités extérieures une bonne raison de sortir de la maison :

Lumino, jusqu'au 9 mars : des œuvres interactives, contemplatives et éblouissantes sous forme d'installations, de projections vidéo et de performances artistiques dans le Quartier des spectacles.

Nouvel An lunaire, du 25 janvier au 2 février : une fête grandiose, celle du « Serpent de bois », aura lieu dans le Quartier chinois. Pour l'occasion, des aménagements, des installations artistiques, une programmation de spectacles extérieurs et une grande parade colorée sont prévus.

Montréal en lumière, du 27 février au 9 mars : un festival emblématique, qui joint les plaisirs de la scène et de la gastronomie.

Nuit blanche à Montréal, le 1 er mars : cette année, le thème sera « pop ».

mars : cette année, le thème sera « pop ». 10e anniversaire de la Nuit aux flambeaux : des parcours guidés qui vous ouvrent les portes de lieux de diffusion et de création variés. Danse, musique, littérature et théâtre sont au menu.

