JOLIETTE, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Au tournant de sa 35e année d'existence, AGRO-100 vient d'opérer un virage vers l'avenir avec la mise au monde de la toute nouvelle gamme de biostimulants biologiques portant la marque Pür. La production de cette nouvelle gamme fait partie de la stratégie de croissance de l'entreprise qui occupe déjà de bonnes parts de marché, non seulement au Québec et en Ontario, mais aussi dans certains états du nord-est des États-Unis, et plus largement en Amérique latine, particulièrement au Mexique.

Les recherches et essais sont effectués au laboratoire Agro-100 de l’Université Laval de Québec. (Groupe CNW/Agro-100)

« Cela est aussi le reflet de notre confiance en l'avenir et en celui de tous nos clients, dont les agriculteurs bio, qui veulent de plus en plus une gamme de produits qui répond à leurs attentes et aux certifications OMRI et Ecocert, » a dit aujourd'hui Stéphane Beaucage, le président, pour qui ce virage illustre la capacité d'évolution d'Agro-100 comme fournisseur de premier plan du monde agricole dans les grands marchés. Cela s'ajoute, de poursuivre monsieur Beaucage, à la production de produits destinés à l'agriculture conventionnelle qui contribuent tout autant, eux aussi, à lutter contre les changements climatiques, en développant des technologies qui permettent de rendre les éléments fertilisants plus efficaces, et en augmentant de facto le rendement. « Le secteur de l'agriculture bio s'est accru quant à lui de 11% au Canada, depuis 2020. Pas moins de 7700 fermes sont certifiées bio. Au Québec, on parle, à peu près 3000 entreprises certifiées bio, » d'ajouter de son côté Pierre Migner, le directeur de la recherche.

UNE PULVÉRISATION PAR USAGE DE DRONES

« Les produits de la gamme Pür vont aider les plantes à produire plus de mécanismes de défense, plus d'enzymes, plus de protéines pour justement ne pas avoir à dépenser un paquet d'énergie, de façon contraignante, pour fabriquer ces molécules, » d'enchaîner Pierre Migner, soulignant qu'une autre caractéristique avantageuse sur le plan écologique et environnemental. Ces produits de la nouvelle gamme peuvent être utilisés avec un drone comme on le fait aux États-Unis, en Europe, où on utilise de ce fait énormément moins d'eau. On parle, souligne celui-ci, de seulement 20 litres/hectare avec un drone, soit 2 fois moins qu'avec une application aérienne par avion ou par hélicoptère et 10 fois moins que pour une application terrestre.

La gamme des produits Pür est certifiée par Écocert et par OMRI (Organic Materials Review Institute), deux des principaux organismes de certification en agriculture biologique. Cette nouvelle gamme bio d'AGRO-100, innove en apportant des acides aminés, des peptides, de l'acide citrique, autant d'éléments qui améliorent l'efficacité des produits sur les cultures cibles, tout en réduisant l'impact des stress abiotiques sur ces cultures.

En somme, messieurs Beaucage et Migner ont conclu que les produits de la gamme Pür allaient stimuler les processus naturels de défense des plantes, en respectant leur fonctionnement biologique; ce qui représente une forte valeur ajoutée aux cultures bio des producteurs agricoles.

SOURCE Agro-100

Source : Stéphane Beaucage - Président, Pierre Migner, agr. - Directeur Recherche & Développement; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]