JOLIETTE, QC, le 10 mars 2026 /CNW/ - Des investissements continuels dans des programmes de recherche & développement, en coopération avec le milieu universitaire, ont permis à Agro-100 de proposer aux milliers de producteurs agricoles, préoccupés par la rentabilité de leurs productions et par le développement durable, des pratiques agroécologiques plus efficaces et innovatrices engendrant un rendement économique minimal 3 fois supérieur à la normale. Avec les technologies développées, Agro-100 a enregistré ce ratio minimal de 3 pour 1, qualifié de conservateur, en matière de rendement économique, à l'issue de près de 3000 résultats de recherche validés.

Pour Stéphane Beaucage, le pdg d’Agro-100, le contrôle qualité de la production est une constante préoccupation. (Groupe CNW/Agro-100)

« Mais, celui-ci a même été largement surpassé avec la technologie particulière OligoPrime avec un rendement économique de 7 à 9 pour 1, » a dit aujourd'hui Pierre Migner, le directeur Recherche agronomique & Développement, en soulignant que ces résultats de recherche en ont fait scientifiquement la preuve, dans la foulée de multiples essais de croissance en chambres de croissance, en serres, en champs et chez les agriculteurs eux-mêmes.

Tout en favorisant l'absorption d'un ou plusieurs oligoéléments qui sont essentiels à la plante pour combattre et prévenir efficacement les carences nutritives, les biostimulants et nutriments liquides produits par la firme participent non seulement à augmenter la productivité, mais aussi à diminuer les stress abiotiques néfastes aux rendements, les impacts potentiels sur l'environnement et garantir, dans une perspective de pérennité, la rentabilité des pratiques agricoles. Pour Agro-100, l'utilisation de ces nouvelles technologies constitue l'une des avenues pratiques et réalistes qui permettent de mieux lutter contre les impacts identifiables des changements climatiques dont les grands enjeux incluent la sécurité hydrique (sécheresses, inondations), les risques accrus pour les cultures et le bétail (ravageurs, maladies, vagues de chaleur) et la gestion des sols (préservation, érosion). « Nos nouvelles technologies sont aptes à soutenir et optimiser, surtout, les forces de la nature et réduire ultimement les émissions de gaz à effet de serre (N2O), » d'enchaîner Stéphane Beaucage, le président d'Agro-100.

Pour celui-ci, la pression sur les cultures en raison des vagues de chaleur et des périodes de sécheresse qui affaiblissent les plantes constitue l'un des multiples défis auxquels les technologies Agro-100 peuvent apporter un début de solution. De fait, celle-ci tient compte des phénomènes d'allongement de la saison de croissance, comme de l'amélioration de la santé et de la conservation des sols, sans compter le maintien de la biodiversité. Qu'ils soient économiques, environnementaux, technologiques ou humains, l'ampleur des enjeux liés au climat peut mettre en péril, selon lui, la pérennité des entreprises agricoles québécoises.

Agro-100 contribue donc à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du milieu agricole québécois et canadien en maintenant un haut niveau d'investissement continuel en recherche & développement, ainsi que dans ses moyens de production, avec une usine de dernière génération produisant 16 millions (16M) de litres de nutriments et biostimulants liquides, à chaque quart de travail. Voilà, de conclure monsieur Beaucage, comment Agro-100 permet, en cultivant l'innovation, de fertiliser intelligemment les sols de l'ensemble des productions et des filières agricoles du Québec, du Canada, même des États-Unis et du Mexique qui subissent déjà des effets majeurs et préoccupants liés au changement climatique.

SOURCE Agro-100

Source : Stéphane Beaucage - Président, Pierre Migner, agr. - Directeur Recherche & Développement; Contact : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]