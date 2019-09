Une tournée exclusive de réalité virtuelle par Phenomena s'arrêtera dans les centres commerciaux de Cominar

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Cominar et Phenomena, entreprise montréalaise spécialisée en divertissement virtuel, poursuivent leur association en annonçant une tournée exclusive dans certains centres commerciaux de Cominar. La clientèle pourra choisir l'expérience virtuelle de son choix parmi plusieurs jeux originaux proposés.

La tournée s'arrêtera dans quatre centres commerciaux du Grand Montréal au cours de la prochaine année.

DUO | Centre Laval : octobre 2019 à janvier 2020

Place Longueuil : janvier à avril 2020

: janvier à avril 2020 Galeries Rive Nord : avril à juin 2020

Rockland : juin à septembre 2020

En 2018 et 2019, Phenomena a testé avec succès deux jeux de réalité virtuelle aux Galeries Rive Nord : Enter the Duat et Horos, avant de déplacer l'expérience Enter the Duat au Mail Champlain et Horos au Vieux-Port de Montréal. La présence de l'entreprise montréalaise a piqué la curiosité des consommateurs en plus de souligner un fort intérêt pour ce type d'expérience.

Ce partenariat s'inscrit dans notre vision d'innover et d'enrichir l'animation et l'expérience dans nos centres commerciaux et de nous positionner comme joueur impliqué dans l'avenir du divertissement.

Les billets pour participer aux aventures virtuelles seront en vente prochainement sur le site web de Phenomena : https://thephenomena.co/fr/.

PROFIL DE PHENOMENA

Le collectif Phenomena est une société innovante dotée d'une capacité technique et créative unique pour fournir aux opérateurs, aux créateurs de contenu et aux spectateurs, des expériences de divertissement immersives clés en main. Après presque une décennie de travail en réalité augmentée et en réalité virtuelle, avec un certain nombre de clients prestigieux tels que 50 Shades of Grey Darker d'Universal Pictures, The Mummy VR, ainsi que Twitter, notre équipe de pionniers de la réalité mixte s'est associée afin de créer la prochaine génération d'expériences immersive.

PROFIL DE COMINAR

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés du Canada et le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 330 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 36,5 millions de pieds carrés et situés dans les régions de Montréal, de Québec et d'Ottawa. L'objectif principal de Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, au moyen d'un régime de distributions fiscalement efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.

Renseignements: Caroline Lacroix, Vice-présidente, Communications et marketing, Cominar, caroline.lacroix@cominar.com, 418 681.6300 poste 2413

