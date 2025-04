Le Centre Banque Nationale sera la nouvelle plaque tournante des employé•e•s à Edmonton, assurant une forte présence exécutive et opérationnelle dans la ville.

Ce nouvel emplacement favorisera la collaboration, renforcera la présence de la Banque en Alberta et soutiendra ses initiatives dans l'Ouest canadien.

EDMONTON, AB, le 22 avril 2025 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale », « la Banque ») a confirmé aujourd'hui que le déménagement du siège social de la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») annoncé précédemment ira de l'avant, et que le bâtiment actuellement connu sous le nom de Manulife Place sera renommé Centre Banque Nationale. Cette décision reflète l'engagement de la Banque à maintenir une présence exécutive et opérationnelle à Edmonton pour soutenir ses ambitions de croissance en Alberta et dans l'Ouest canadien.

Le Centre Banque Nationale situé au 10180, 101e Rue, l’une des tours de bureaux emblématiques du centre-ville d’Edmonton (Groupe CNW/Banque Nationale du Canada)

Comme prévu, le siège social et le centre bancaire actuels de la CWB à l'angle de l'avenue Jasper et de la 103e rue seront relocalisés au 10180, 101e Rue, l'une des tours de bureaux emblématiques du centre-ville d'Edmonton. La Banque prévoit occuper 10 étages de cette tour primée de 36 étages, qui arborera le logo et le nom de la Banque, ainsi qu'un centre bancaire au rez-de-chaussée. Le déménagement graduel des équipes dans l'immeuble commencera en 2025, à la fin des rénovations du podium par Epic Investment Services et de la modernisation des espaces de bureaux par la Banque.

« Cette décision témoigne de l'importance d'Edmonton dans notre stratégie de croissance et de notre présence dans l'Ouest canadien alors que nous unissons nos forces à celles de CWB. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à la vitalité du centre-ville d'Edmonton, de stimuler la croissance économique et d'attirer de nouveaux commerces de proximité. », a déclaré Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

« Ce déménagement ainsi que et la revitalisation du bâtiment représentent un changement excitant pour le centre-ville d'Edmonton, dit Craig Coleman, associé directeur et chef de la direction d'Epic Investment Services. Nous sommes fiers d'appuyer la Banque Nationale dans le renforcement de sa présence à Edmonton. Notre objectif demeure d'offrir un milieu de travail de haute qualité et durable aligné sur la vision de la Banque tout en contribuant à la vitalité du quartier des affaires de la ville. »

Faits saillants :

L'immeuble est un bâtiment de catégorie AA situé à un emplacement de choix, à l'angle sud-ouest de la 102 e avenue et de la 101 e rue à Edmonton .

avenue et de la 101 rue à . Il a obtenu de multiples certifications, dont LEED ® i Gold, Gold Wired, FITWEL ® Level 2, FITWEL ® Viral Response, BOMA BEST ® Platinum, ENERGY STAR ® ii et WELL TM iii Gold Certification.

Gold, Gold Wired, FITWEL Level 2, FITWEL Viral Response, Platinum, ENERGY STAR et WELL Gold Certification. L'immeuble comprendra un centre de conditionnement physique, des salles de conférence, une terrasse sur le toit, l'accès adjacent au train léger Valley Line, et des commerces de détail sur place, en plus d'un vaste choix de commerces et de restaurants dans le quartier environnant.

