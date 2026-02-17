Une stratégie industrielle qui était attendue pour que les investissements en défense bénéficient aux entreprises et aux régions du Québec

RÉACTION DE LA FCCQ

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère que la défense pourra enfin devenir un levier de développement industriel et d'innovation avec la très attendue Stratégie industrielle de défense du Canada dévoilée aujourd'hui à Montréal par le Premier ministre Mark Carney. Si cette stratégie est pleinement mise en œuvre, ce sera un vrai changement de paradigme pour les entreprises de toutes les régions du Québec qui veulent contribuer au renforcement des capacités militaires du Canada.

« Plusieurs orientations de la Stratégie industrielle de défense du Canada répondent directement aux recommandations que nous avions formulées par l'entremise de la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité, lancée l'an dernier. Cette stratégie est importante pour plusieurs raisons : elle envoie un signal clair aux entreprises sur les objectifs du gouvernement fédéral, elle offre une meilleure prévisibilité sur les processus d'approvisionnement canadiens et vise à renforcer nos liens économiques avec les États-Unis tout en favorisant la diversification vers de nouveaux marchés, notamment en Europe. Le Québec est particulièrement bien positionné pour en bénéficier grâce à créneaux évidents comme l'aérospatiale, la construction navale et les véhicules terrestres. C'est aussi une occasion à saisir pour d'autres industries fortes au Québec comme le génie, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et les sciences de la vie, dont les produits et services civils peuvent avoir des usages en matière de défense », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ souligne l'importance de la prévisibilité dans l'octroi des contrats liés à la défense que devra apporter la nouvelle Agence d'investissement pour la défense (AID) : les entreprises ont besoin d'une meilleure coordination et collaboration afin de planifier adéquatement leur chaîne d'approvisionnement et leurs embauches.

La bonification annoncée du programme de retombées industrielles et technologiques (RIT) et sa priorisation vers 10 capacités industrielles clés est aussi de nature à bénéficier aux entreprises québécoises. La FCCQ souligne l'importance de prioriser les créneaux qui ont fait leurs preuves afin de les propulser davantage, pour que l'impact des RIT soit aussi durable que possible.

La FCCQ accueille aussi positivement la volonté de se doter d'une plus grande autonomie en matière d'intrants stratégiques, comme l'aluminium et les minéraux critiques et stratégiques, deux industries importantes dans plusieurs régions du Québec.

Le succès de la Stratégie industrielle de défense dépendra toutefois de sa mise en œuvre concrète. Certains éléments dont les « capacités industrielles clés » demeurent à définir et aucun nouveau programme de recherche et développement de grande envergure n'est annoncé à ce stade. Les investissements en développement des compétences de la main-d'œuvre devront aussi faire l'objet d'ententes rapides avec le gouvernement du Québec et les partenaires sur le terrain pour répondre aux besoins actuels et futurs des employeurs en lien avec les occasions d'affaires à venir.

La FCCQ rappelle que selon un sondage mené avec son réseau des chambres et la Coalition québécoise pour la défense et la sécurité, 70% des entreprises répondantes se considèrent mal préparées pour saisir les opportunités émergentes en défense. Un important travail de sensibilisation devra être fait pour s'assurer que les entreprises tirent leur juste part de cette stratégie.

