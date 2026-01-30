PSTQ - Une annonce qui ne règle rien pour la vaste majorité des employeurs et travailleurs du secteur privé, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 30 janv. 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) déplore qu'avec la nouvelle vague d'invitations au nouveau Programme de sélection des travailleurs qualifiés (PSTQ), le gouvernement du Québec privilégie encore une fois sa propre fonction publique et ne règle pas l'incertitude pour les entreprises privées qui comptent sur les travailleurs issus de l'immigration.

« L'abolition du PEQ et la mise en place du PSTQ ont plongé les entreprises privées qui emploient des travailleurs étrangers dans l'incertitude. Les invitations et les orientations annoncées aujourd'hui ne règlent rien, puisque les employeurs et les travailleurs menacés par le non-renouvellement de leur permis n'ont pas d'assurance de recevoir une invitation lors des prochaines rondes. L'incertitude générée par l'abolition du PEQ combinée à la baisse des seuils d'immigration et aux restrictions au PTET vont forcer des entreprises à annuler des contrats, suspendre des investissements et réduire leur production, faute de main-d'œuvre disponible », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

La FCCQ appuie la demande du gouvernement du Québec, qui presse le gouvernement fédéral d'instaurer une clause grand-père afin de permettre aux travailleurs étrangers temporaires déjà présents au Québec de renouveler leur permis sans être pénalisés. Une telle mesure assurerait la stabilité des entreprises, préserverait des compétences déjà intégrées et répondrait aux besoins économiques pressants des régions.

Pour les nouveaux arrivants à venir, la FCCQ recommande de revoir la pondération pour augmenter la valeur d'avoir une offre d'emploi validée et d'occuper un métier en déficit de main-d'œuvre. La priorité du programme doit en effet être de répondre aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises.

Rappelons que le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a annoncé une vague de 2500 invitations au PSTQ qui cible en priorité des secteurs comme la santé, l'éducation et les services de garde.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1 000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Mathieu Lavigne, Chef de cabinet et directeur des relations médias, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Cellulaire : 418 951-5196, [email protected]