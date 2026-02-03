RENTRÉE PARLEMENTAIRE - Les chambres de commerce à l'Assemblée nationale pour témoigner du poids écrasant de la bureaucratie pour nos entreprises

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ) et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) sont à l'Assemblée nationale pour la rentrée parlementaire pour témoigner de l'exaspération des entreprises du Québec face au poids de la bureaucratie et de la réglementation. Elles soulignent l'importance d'adopter davantage de mesures ambitieuses en matière d'allègement réglementaire, afin de soutenir la compétitivité des entreprises québécoises et de renforcer l'attractivité de notre économie.

C'est le message porté par ces organisations qui sont les trois premières à témoigner en commission parlementaire sur le projet de loi n°11, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif, du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin.

« Le projet de loi 11 contient plusieurs avancées importantes, comme la règle du 2 pour 1 et les assouplissements proposés pour le secteur minier. Il reste cependant beaucoup de chemin à faire pour répondre aux besoins des entreprises qui n'en peuvent plus de l'ajout constant de nouvelles réglementations qui les pénalisent par rapport à leurs concurrentes hors-Québec. Par exemple, en immigration, le nouveau PSTQ est plus lourd, plus coûteux et plus répétitif que le PEQ qu'il remplace. C'est un véritable changement de culture qui doit être mis en place pour rendre le gouvernement plus productif, plus efficace et mieux connecté aux réalités des entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« Chaque année, nos entrepreneurs passent 32 jours complets à remplir de la paperasse inutile. C'est un mois entier volé à l'innovation, à la création d'emplois et à la croissance de notre économie. Le projet de loi 11 représente un tournant historique : le Québec devient la première juridiction au Canada à dire que ça suffit. Deux formulaires éliminés pour chaque nouveau formulaire créé. Ce n'est pas de la gestion, c'est une révolution tranquille pour nos PME. Maintenant, il faut passer de l'intention à la concrétisation : enchâsser la règle du deux pour un directement dans la loi et l'appliquer à l'ensemble des ministères du Québec, sans exception. Nous considérons qu'il est essentiel de défendre les intérêts de la communauté d'affaires de la Capitale-Nationale devant les instances parlementaires, et cette invitation à témoigner à l'Assemblée nationale s'inscrit pleinement dans cette mission », affirme Frédérik Boisvert, président-directeur général de la CCIQ.

« Le projet de loi 11 marque un pas concret vers une meilleure prévisibilité pour les jeunes entrepreneurs, notamment grâce à des mesures qui tendent enfin vers un allègement réel du fardeau administratif. Maintenant, il faudra poursuivre ces efforts pour transformer durablement la relation entre le gouvernement et celles et ceux qui bâtissent l'économie de demain. Les jeunes entreprises ont besoin d'un environnement plus agile, plus cohérent et mieux adapté aux réalités du terrain pour pouvoir innover, croître et contribuer pleinement à la prospérité du Québec », affirme Pierre Graff, président-directeur général du RJCCQ.

Les mémoires déposés par chacune des trois organisations sont disponibles en ligne :

