MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, en présence de la conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Sophie Mauzerolle, ainsi que du conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, présentait la semaine dernière à la population une stratégie de gestion intégrée des eaux de pluie pour améliorer la qualité des milieux de vie dans Ville-Marie, dans le contexte de l'accélération des changements climatiques.

« Avec les pluies abondantes et les événements climatiques extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, les conséquences affectent lourdement les résidents, en particulier ceux qui habitent les quartiers au niveau le plus bas de l'île. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche pour développer une approche ambitieuse pour la gestion de l'eau pluviale dans Ville-Marie. Même si aucune solution unique ne permet de réduire le risque à zéro, l'arrondissement et la Ville travaillent de concert pour limiter au maximum les impacts des pluies diluviennes sur la population », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, madame Valérie Plante.

UNE STRATÉGIE GLOBALE

La stratégie développée propose des interventions multiples qui tenteront de soulager la pression que subit le milieu. Additionnées aux mesures de protection devant être prises par les propriétaires d'immeubles vulnérables, les actions déployées par l'administration municipale permettront de faire face aux nouvelles réalités que génèrent les changements climatiques. Ces interventions comprennent :

la priorisation et l'optimisation des interventions à la suite d'une caractérisation fine des secteurs vulnérables; l'entretien et la réparation des infrastructures; la mise en oeuvre de travaux majeurs sur certaines infrastructures principales; le déploiement de nouveaux aménagements résilients; l'accompagnement et le soutien aux résident(e)s des zones vulnérables; la révision des mesures de protection du cadre bâti.

Désormais, la gestion de l'eau fait partie intégrante de tout projet de réfection de parcs, de rues, de places publiques ou de trottoirs dans Ville-Marie. Les équipes de planification urbaine approfondissent leur expertise pour y aménager l'espace public de façon innovante. Elles conçoivent des espaces multifonctionnels qui captent l'eau de ruissellement en surface, soulageant ainsi la pression sur le réseau d'égout. À titre d'exemple : la fermeture et l'aménagement en rue éponge d'un tronçon de la rue Larivière, entre l'avenue De Lorimier et la rue Parthenais. Initié par des impératifs de sécurisation routière, le projet de réaménagement intégrera la captation des eaux de pluie comme composante essentielle. Aussi, tout en permettant la rétention d'un important volume d'eau, ce projet pourra servir à l'aménagement d'espaces de détente ou à la bonification du verdissement. La ruelle La ligne verte, située dans le quadrilatère formé par les rues Rouen, Ontario, Wurtele et Montgomery, sera également réaménagée afin d'améliorer la perméabilité du sol et diminuer les impacts des eaux de ruissellement en réduisant la pression sur les infrastructures publiques. Plusieurs saillies drainantes seront également réalisées dès l'été 2024 dans les secteurs vulnérables.

QUATRE SECTEURS PRIORITAIRES

Appuyées par le Service de l'eau, l'Arrondissement a identifié quatre secteurs d'intervention : le secteur aux abords de la rue Saint-Timothée, le secteur Rouen-Hogan, le secteur Parthenais, ainsi que le secteur Fullum-Coupal. Sur la base des données météorologiques et de la topographie du territoire, cette priorisation permet d'optimiser les actions de nos équipes et d'intervenir rapidement sur les milieux les plus vulnérables avec :

une augmentation des inspections préventives visant à déceler les bris et à planifier les réparations;

une augmentation de la fréquence du nettoyage des conduites, de manière à éviter les dépôts et à permettre aux tuyaux de fonctionner à leur capacité optimale;

une vigie terrain lors d'épisodes de pluie intense avec l'ajout d'effectifs supplémentaires, l'augmentation des passages de balais pour libérer les couverts de canalisation, l'ajout de camions-pompes pour capter l'eau des égouts, et une gestion de la circulation et de la signalisation.

TRAVAUX MAJEURS

Dans l'objectif d'améliorer son réseau de captage des eaux pluviales, l'Arrondissement a, en octobre dernier, réalisé deux chantiers d'importance dans la rue Labrèque et dans la rue Parthenais. L'égout dans la rue Labrèque a été refait et une conduite en trop-plein a été installée dans la rue Parthenais, Ainsi, lors de fortes pluies, cette conduite permet de déverser l'eau en surplus de la conduite de la rue Parthenais vers une autre conduite d'égout située sous la rue Sainte-Catherine Est. Une autre conduite coulant en trop-plein est à l'étude dans la rue D'Iberville.

Dès 2024, des travaux majeurs seront entrepris dans le boulevard De Maisonneuve Est, entre la rue Parthenais et l'avenue De Lorimier, afin de remplacer l'égout de 600 mm par 900 mm par un égout faisant pratiquement le double, soit 1 350 mm. L'aqueduc sera également réhabilité par la même occasion.

FULLUM : UNE NOUVELLE RUE RÉSILIENTE

Le Service de l'eau de la Ville planche actuellement sur des travaux majeurs d'amélioration du collecteur situé sous la rue Fullum, entre la rue Sherbrooke Est et la rue Notre-Dame Est. Ces travaux, estimés à environ 30 M $ pour les infrastructures souterraines seulement, permettront, entre autres, de remplacer le vieil égout en briques par un nouvel égout beaucoup plus profond, ainsi que l'ajout d'une conduite secondaire. L'on reconstruira également la portion de l'égout sur le boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Parthenais et Fullum. À terme, ces interventions permettront une meilleure résilience du territoire lors d'épisodes de pluies abondantes. Le tout sera suivi du réaménagement de surface de la rue Fullum pour la rendre plus conviviale, plus sécuritaire et plus verte.

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES À L'ÉTUDE

Depuis juin 2023, conjointement avec le Service de l'eau de la Ville, l'Arrondissement a lancé un comité technique interservices visant à identifier des actions réglementaires pouvant contribuer à réduire les impacts occasionnés par les épisodes de fortes pluies. En cohérence avec la vision du comité technique, il est proposé de modifier la manière d'orienter le cadre bâti et l'aménagement des cours existants et à venir pour les zones vulnérables ou à risque.

Ainsi, des modifications réglementaires sont à l'étude, notamment afin :

d'augmenter la résilience du cadre bâti existant;

d'adapter les nouvelles constructions situées dans des secteurs à risque;

de favoriser des aménagements paysagers permettant de mitiger les impacts des épisodes d'averses abondantes.

« C'est déchirant de voir à quel point la multiplication des pluies abondantes entraînent des conséquences graves dans la vie de nombreux résidents de Ville-Marie, particulièrement dans Sainte-Marie. Il était important pour nous et nos équipes d'innover et de développer une stratégie d'intervention robuste pour faire face à ces nouveaux défis. La tâche est immense, mais nous sommes résolus à tout mettre en œuvre dans les prochaines années pour réduire le risque qui pèse lourdement sur les résidents dans les zones touchées », a ajouté Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Patrick-Jean Poirier, chargé de communication, Arrondissement de Ville-Marie; Renseignements : Relations médias, Ville de Montréal, [email protected]