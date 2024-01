Célébrant une décennie de OnePlus, son dernier fleuron est un chef-d'œuvre qui offre une expérience utilisateur rapide et fluide.

DALLAS, Texas, le 23 janv. 2024 /CNW/ -- La marque technologique mondiale OnePlus a officiellement lancé son téléphone intelligent dernier cri, le OnePlus 12. Représentant l'aboutissement de la quête d'excellence et d'innovation menée par OnePlus depuis une décennie, le OnePlus 12 est doté de la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3, du moteur propriétaire Trinity Engine, de l'appareil photo Hasselblad pour mobile de 4e génération, d'un nouvel écran ProXDR 2K 120Hz, de la charge rapide SUPERVOOC de 80 W, de la charge sans fil AIRVOOC de 50 W et du design moderne et élégant emblématique de OnePlus. Cet appareil illustre l'engagement de OnePlus à offrir des expériences de pointe inégalées, incroyablement rapides et fluides.

OnePlus 12

« Alors que nous célébrons le dixième anniversaire de OnePlus avec nos fidèles utilisateurs dans le monde entier, nous sommes ravis de présenter le OnePlus 12 - un téléphone phare polyvalent qui incarne notre leadership technologique depuis dix ans, déclare Pete Lau, fondateur de OnePlus. Avec notre mantra « Never Settle »", OnePlus se consacre à donner vie à des idées innovantes et à perturber l'industrie du mobile. Avec le OnePlus 12, nous avons créé un véritable chef-d'œuvre, combinant les technologies avancées de OnePlus et de nos partenaires pour étonner le marché et remettre en question le statu quo.»

Des expériences rapides et fluides à tous points de vue

Le OnePlus 12 est conçu pour relever le défi de l'industrie qui consiste à trouver un équilibre entre les performances des téléphones intelligents, l'efficacité énergétique et la dissipation de la chaleur. Au cœur du OnePlus 12 se trouve la dernière plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3 de Qualcomm, une puce ultra-intelligente qui promet des performances et une efficacité énergétique de premier plan. Elle offre jusqu'à 30 % d'amélioration des performances du processeur et 25 % d'amélioration des performances du processeur graphique. Doté du moteur propriétaire Trinity Engine et équipé de jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de ROM UFS 4.0, le OnePlus 12 peut garder les applications facilement disponibles en arrière-plan pendant 72 heures1. En outre, le OnePlus 12 est le premier appareil Snapdragon 8 Gen 3 à être approuvé comme étant Snapdragon Spaces™ Ready. Cela permettra aux développeurs de donner vie à leurs idées XR et d'explorer tout le potentiel de la réalité augmentée portative.

Le OnePlus 12 présente un système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC à la fine pointe de l'industrie, doté d'une structure de dissipation capillaire 3D et d'une conception double VC (chambre à vapeur) avec la plus grande surface jamais vue couvrant 9140 mm², révolutionnant le flux de liquide de refroidissement pour réduire considérablement la surchauffe. Fabriqué à l'aide d'un processus de fabrication unibody par moulage sous pression, la plus grande VC absorbe constamment la chaleur de la plus petite VC pour accélérer l'ensemble du processus de dissipation thermique, faisant du OnePlus 12 un compagnon polyvalent pour des activités telles que les sessions de jeu marathon, l'édition vidéo de niveau professionnel et la charge simultanée sans risque de surchauffe.

Avec la prise en charge de 80 W SUPERVOOC Endurance Edition et une grande batterie de 5400 mA • h, le OnePlus 12 réduit le temps passé attaché à une prise de courant, permettant aux utilisateurs d'utiliser l'appareil plus librement. Avec l'édition 80 W SUPERVOOC Endurance, le OnePlus 12 peut se recharger de 1 à 100 % de la capacité de la pile en 30 minutes. Le très attendu chargement sans fil AIRVOOC de 50 W fait également son entrée dans le OnePlus 12, offrant une alternative fiable à ceux qui préfèrent un mode de vie sans câble. Exploitant la puissance d'une conception à double pile, chaque cellule se chargeant à une puissance impressionnante de 25 W, l'AIRVOOC 50 W surpasse même certaines des solutions de charge filaire les plus avancées tout en offrant une efficacité inégalée.

Par conséquent, le OnePlus 12 a la capacité d'exécuter Genshin Impact aux paramètres maximums, atteignant un taux de rafraîchissement impressionnant et constant de 58,7 i/s3 (images par seconde) au cours d'une session de test rigoureuse de 3 heures. En outre, les performances exceptionnelles de sa pile lui permettent de soutenir 5,5 heures de tournage vidéo en continu à une résolution de 1080p, fonctionnant à 30 Hz.

En outre, l'expérience globale dernier cri du OnePlus 12 est encore renforcée par des performances de signal sans fil puissantes et stables. La conception d'antenne omnidirectionnelle, avec un total de 16 antennes, permet d'exploiter tout le potentiel de la connectivité à haut débit.

L'écran ProXDR et l'audio de qualité studio

Le OnePlus 12 harmonise un écran haute résolution avec un son de type cinéma, offrant des expériences audiovisuelles phares comme jamais auparavant.

Au centre de cette expérience se trouve un écran ProXDR 2K 120 Hz alimenté par la toute nouvelle disposition des pixels Blue Diamond de BOE. Cela permet au OnePlus 12 d'atteindre une luminosité maximale de 4500 nits - l'écran le plus lumineux jamais vu sur un téléphone intelligent - avec la capacité de fournir des visuels ultra-réalistes et fluides pour une expérience de visionnage haut de gamme. ProXDR garantit en outre que les images sans perte avec une plage dynamique élevée et un spectre de couleurs riche peuvent être appréciées dans tous les détails sur l'écran époustouflant du téléphone.

Doté de la technologie LTPO, l'écran peut passer automatiquement d'un taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz en fonction des préférences de l'utilisateur et de scénarios d'utilisation spécifiques, tout en maintenant une consommation d'énergie relativement faible. La technologie Dolby Vision est également prise en charge pour améliorer l'expérience visuelle globale avec des couleurs ultra-vives, des contrastes nets et des détails complexes. Certifié par DisplayMate avec une note A+, le OnePlus 12 s'impose comme une force redoutable sur le marché des téléphones vedettes.

Pour les joueurs passionnés à la recherche d'expériences de jeu mobile hyperréalistes et ultra-immersives, le OnePlus 12 offre la solution parfaite sous la forme d'HyperRendering. Construite à partir des algorithmes graphiques internes de OnePlus et d'un processeur visuel indépendant Pixelworks X7 dédié, cette technologie révolutionnaire d'amélioration de la qualité visuelle permet au OnePlus 12 d'offrir une qualité d'image en super-résolution avec une efficacité remarquable. En fait, l'appareil atteint une fréquence d'images de 120 Hz pour tous les jeux grâce à la technologie d'interpolation d'images2, tout en assurant un étalonnage des couleurs HDR en temps réel. Pour une précision tactile améliorée, Aqua Touch détecte les doigts mouillés et les gouttelettes d'eau sur l'écran et compense en conséquence, ce qui atténue considérablement les problèmes liés aux mains moites et aux fausses manœuvres, que ce soit lors de jeux intenses ou d'une utilisation quotidienne.

En complément des visuels de haute qualité, des espaces sonores 3D immersifs ajoutent la touche finale à l'expérience de divertissement. Associé aux OnePlus Buds 3 ou à d'autres écouteurs OnePlus avec audio spatial et prise en charge de la personnalisation in-app, le OnePlus 12 offre une lecture simultanée de différents contenus audio dans plusieurs directions pour créer une expérience audio 3D spatiale de premier plan. Grâce à l'inclusion de deux haut-parleurs stéréo avec Dolby Atoms, l'audio spatial dédié peut même être apprécié sans oreillettes, offrant une qualité audio immersive avec une résonance acoustique réduite.

Un as de la photographie avec le style authentique de Hasselblad

Le OnePlus 12 se distingue comme un maître de la photographie, avec son système d'appareil photo de qualité professionnelle doté d'un matériel phare et d'algorithmes de traitement d'image avancés développés en collaboration avec Hasselblad.

Le téléphone reprend le système de triple appareil photo du OnePlus 11 et le porte à un niveau supérieur avec l'appareil photo principal LYT-808 de 50 MP de Sony, une première dans l'industrie. Doté d'une grande ouverture ƒ/1,6 et d'un capteur de 1/1,4 pouce, l'appareil photo offre une plus grande profondeur de champ tout en compensant la perte de lumière. Il fournit ainsi des images d'une grande clarté, avec des couleurs éclatantes et des détails complexes, même dans les environnements faiblement éclairés. La réduction des reflets rouges et des artefacts est également prise en charge pour aider à capturer des images encore plus réalistes.

Premier téléphone vedette OnePlus à écran unique doté d'un téléobjectif OV64B 3x périscope avec zoom 6x dans le capteur, le OnePlus 12 offre également une plage de zoom photographique de 3x à 120x, donnant aux utilisateurs la flexibilité de capturer des moments spontanés et des portraits très expressifs à distance. L'appareil photo 64MP avec stabilisation optique de l'image (OIS) garantit non seulement une qualité d'image élevée après recadrage et agrandissement, mais offre également des clichés d'une stabilité impeccable richement détaillée.

Avec son champ de vision de 114° dans une résolution impressionnante de 48 Mpx, l'appareil photo ultra-large du OnePlus 12 est plus qu'une simple cerise sur le gâteau : il permet aux utilisateurs de capturer une perspective plus large de la vie, tout en conservant les détails les plus fins.

Le dernier algorithme HDR de OnePlus améliore encore la capacité du téléphone à contrôler la lumière en comprenant les paysages visuels et l'interaction entre les hautes lumières et les ombres. En restituant une luminosité optimale, une exposition équilibrée, une saturation authentique des couleurs et un contrôle transparent des vignettes, le OnePlus 12 permet de capturer des images dignes d'un reflex numérique qui reflètent la réalité avec une résolution et une précision impeccables.

Le mode Portrait, récemment amélioré, simule les nuances des effets de bokeh et de flare sur les objectifs classiques de Hasselblad de 1x à 3x. Cela ajoute des angles visuels supplémentaires tout en donnant une profondeur de champ naturelle pour créer des transitions transparentes entre le sujet et l'arrière-plan.

Design moderne et élégant

Le OnePlus 12 est un chef-d'œuvre de design qui rend hommage à une décennie d'audace de la marque. S'inspirant de l'artisanat complexe des montres de luxe, le téléphone hérite de l'élégance moderne et intemporelle du OnePlus 11 5G tout en adoptant un design incurvé et concave qui reflète la précision des rouages délicats d'une pièce d'horlogerie finement polie.

Le OnePlus 12 est disponible en deux coloris : Flowy Emerald et Silky Black. Inspiré par le spectacle époustouflant de la rivière Dart tressée en Nouvelle-Zélande, où les rubans d'émeraude palpitent d'une énergie vibrante, Flowy Emerald capture l'essence des merveilles naturelles et utilise une technologie AG de pointe et un processus de gravure de précision pour apporter une texture premium avec un dynamisme exquis à la coque arrière en verre du téléphone.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 12 sera en vente aux États-Unis et au Canada à partir du 6 février, à partir de 799,99 $US/ 1069,99 $CA. Le OnePlus 12 sera disponible sur OnePlus.com, Amazon et Best Buy. OnePlus propose également une offre de reprise unique pour le OnePlus 12 - si l'achat est effectué sur OnePlus.com, les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire de 100 $ en échangeant N'IMPORTE QUEL téléphone, PEU IMPORTE son état.

Nom du modèle RAM ROM Couleur Prix Canal de vente OnePlus 12 12 Go 256 Go Noir soyeux À partir de

799,99 $US / 1069,99 $CA OnePlus.com, Amazon et Best Buy (États-Unis et Canada) OnePlus 12 16 Go 512 Go Noir soyeux et émeraude fluide À partir de 899,99 $US / 1199,99 $CA OnePlus.com, Amazon et Best Buy (États-Unis et Canada)

À propos de OnePlus

OnePlus est une marque mondiale de technologie mobile qui remet en question les concepts conventionnels de la technologie. Créée autour du mantra « Never Settle » (ne jamais se contenter), OnePlus crée des appareils au design exquis, d'une qualité de fabrication supérieure et dotés d'un matériel très performant. OnePlus s'efforce de cultiver des liens solides et de grandir avec sa communauté d'utilisateurs et d'adeptes.

Pour plus d'informations, visitez le site OnePlus.com ou suivez-nous sur :

Instagram - https://www.instagram.com/oneplus_usa

Facebook - https://facebook.com/oneplus

Twitter - https://twitter.com/OnePlus_USA

Tik Tok - https://www.tiktok.com/@oneplus_usa



1. L'expérience peut varier d'une application à l'autre en raison de la stratégie d'arrière-plan définie par le développeur.

2. La fonction d'interpolation de trame peut augmenter de 10 ms la latence du toucher.

3. Les données de test du taux de rafraîchissement pour Genshin Impact ont été obtenues sur la carte Sumeru. Les conditions de test consistaient à régler la qualité graphique au niveau le plus élevé, à activer le mode Pro Gamer, à s'assurer que la batterie était supérieure à 80 % et à maintenir une température ambiante de 25 degrés Celsius.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323777/OnePlus_12_KV.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001574/OnePlus_Logo.jpg

SOURCE OnePlus

Renseignements: Spenser Blank, Head of PR & Communications, OnePlus North America, [email protected]