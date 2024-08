Avec les écouteurs OnePlus Buds Pro 3, la fidélité audio et l'annulation du bruit passent à la vitesse supérieure.

NEW YORK, 20 août 2024 /CNW/ - OnePlus, une marque technologique de premier plan, a lancé ses meilleurs écouteurs, les OnePlus Buds Pro 3. Après les OnePlus Buds Pro 2, acclamés par la critique, les nouveaux OnePlus Buds Pro 3 offrent une annulation adaptative du bruit de premier plan, un son spatial et une qualité sonore tout à fait épique grâce à Dynaudio, le fabricant haut de gamme danois de haut-parleurs de pointe.

Un son époustouflant grâce à deux haut-parleurs et deux convertisseurs CNA

OnePlus Buds Pro 3

Les OnePlus Buds Pro 3 sont conçus pour produire un son fantastique à chaque trame de votre musique. Ils sont dotés d'une technologie améliorée à deux haut-parleurs et de deux convertisseurs numérique-analogique (CNA) - une première pour la série OnePlus Buds Pro. Les deux CNA fonctionnent avec les deux haut-parleurs pour offrir des graves puissants, des aigus nets et une gamme sonore étendue. En fait, un CNA peut se concentrer sur le haut-parleur de graves de chaque écouteur et l'autre sur celui des aigus, ce qui permet d'obtenir un son brillant aux deux extrémités du spectre de fréquences, sans diaphonie ni interférence. Ajustés par Dynaudio, les OnePlus Buds Pro 3 garantissent un son incroyable.

Les écouteurs utilisent la même technologie à double conducteur que les OnePlus Buds Pro 2 et en améliorent tous les aspects. Le haut-parleur de graves de 11 mm des OnePlus Buds Pro 3 est désormais doté de deux aimants pour augmenter la puissance qu'il peut générer, et d'un nouveau diaphragme composite céramique métal. Le haut-parleur d'aigu de 6 mm dispose également d'un diaphragme amélioré et d'une bobine mobile plate de 35 micromètres, petite, mais puissante, qui garantit que les moindres détails des hautes fréquences sont audibles.

Annulation adaptative du bruit jusqu'à 50 dB

Les écouteurs OnePlus Buds Pro 3 sont également dotés de notre meilleure technologie d'annulation du bruit, jusqu'à 50 dB d'annulation adaptative du bruit. Étape supérieure à l'annulation active du bruit, l'annulation adaptative du bruit (AAB) peut offrir toute une série d'avantages supplémentaires, notamment celui d'ajuster le niveau d'AAB à la volée, de sorte que si votre environnement change, le niveau d'AAB s'ajuste automatiquement. Par exemple, si vous déménagez dans une rue bruyante, votre niveau d'AAB augmentera de manière dynamique, jusqu'à un maximum de 50 dB. Cela peut également améliorer le son et le confort, car votre niveau AAB n'est pas trop élevé lorsqu'il n'est pas nécessaire.

L'annulation adaptative du bruit peut également améliorer l'efficacité de la batterie. Il est courant de régler un niveau d'annulation active du bruit élevé et d'oublier de le réduire ou de le désactiver lorsque cela n'est pas nécessaire, ce qui réduit l'autonomie. En comparaison, laisser les écouteurs s'ajuster automatiquement en fonction de l'environnement permet d'économiser de la batterie. Cela dit, même lorsque vous êtes à court de batterie, une charge de dix minutes permet d'obtenir 5 heures d'autonomie. Lorsqu'ils sont complètement chargés, les écouteurs et l'étui offrent 43 heures d'écoute.

Une excellente expérience dans tous les domaines

En plus d'une charge rapide et d'une batterie longue durée, les OnePlus Buds Pro 3 sont dotés d'un nouvel étui de recharge redessiné et d'une finition bicolore. L'étui est ergonomique et présente une esthétique en cuir végétal de première qualité. Les OnePlus Buds Pro 3 sont disponibles en deux couleurs, opus minuit et radiance lunaire. Les derniers écouteurs phares d'OnePlus utilisent les mêmes commandes que les OnePlus Buds 3, vous permettant de glisser vers le haut et vers le bas pour modifier le volume directement sur chaque écouteur. Vous pouvez également pincer pour contrôler votre musique, et pincer et maintenir pour basculer rapidement entre les modes de réduction du bruit et de transparence.

Pour le plus grand bénéfice des utilisateurs, les OnePlus Buds Pro 3 sont dotés de la fonction Google Spatial Audio, ce qui les rend compatibles avec une large gamme d'appareils audio et permet aux utilisateurs de profiter des avantages immersifs de l'audio spatial à partir d'autres appareils que votre téléphone. Et grâce à la dernière version de Bluetooth 5.4 et à Google Fast Pair, il sera également très facile de se connecter à toute une série d'appareils.

Les OnePlus Buds Pro 3 seront disponibles sur le site OnePlus.com aux États-Unis et au Canada au prix de 179,99 $US / 269,99 $CA. La disponibilité sur Amazon aux États-Unis suivra fin septembre/début octobre. Du 20 août au 20 septembre 2024, OnePlus.com proposera une baisse temporaire du prix MSRP de 30 $US / 40 $CA, et les étudiants pourront également bénéficier d'une réduction supplémentaire de 15 %.

