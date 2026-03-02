Près de 200 nouveaux logements en Gaspésie grâce à un investissement de quelque 2 M$ du gouvernement du Québec

GASPÉ, QC, le 2 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, était présente lors de l'annonce de 11 initiatives pour soutenir la construction d'unités locatives. Une somme de 1 990 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de ces projets.

Les initiatives soutenues visent à répondre à la pression importante sur le marché locatif en Gaspésie. Elles permettront la construction de nouvelles habitations ainsi que la transformation d'unités unifamiliales et de bâtiments à vocation non résidentielle en logements locatifs. Au total, 198 nouvelles unités seront mises à la disposition de la population, contribuant ainsi à soutenir la croissance économique et démographique de la région.

« En région, on ne peut pas parler de développement économique si on n'est pas capable de loger notre monde. Ces 198 nouveaux logements, ce sont des familles qui pourront s'installer, des travailleurs qui pourront rester et des projets qui pourront avancer. En soutenant ces initiatives partout en Gaspésie, nous posons un geste important pour l'avenir de la région, tout en donnant une nouvelle vocation à des bâtiments existants et en faisant rouler l'économie locale. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Ces projets sont bénéfiques pour la région de la Gaspésie. Grâce à la construction de ces logements, on offre un meilleur accès à l'habitation, on réduit la précarité et on améliore la qualité de vie de plusieurs personnes. Ces constructions contribuent activement à accroître l'attractivité du milieu, tout en soutenant le développement de la communauté. »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Pouvoir loger les gens adéquatement, c'est la base de tout développement régional. L'ajout de ces logements vient soutenir les familles, les travailleurs et les aînés de la région, tout en stimulant l'économie locale et l'emploi. Cette annonce témoigne d'un engagement réel du gouvernement du Québec et de ses partenaires à répondre aux besoins des Gaspésiennes et Gaspésiens, et à bâtir des communautés fortes et attrayantes. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Pour soutenir la vitalité économique et démographique de la Gaspésie, il faut d'abord pouvoir loger notre monde adéquatement. L'annonce d'aujourd'hui est un signal fort. La création de ces 198 nouvelles portes est une excellente nouvelle qui vient solidifier notre tissu social et confirmer notre volonté d'offrir des milieux de vie de qualité à toute la population. »

Mathieu Lapointe, préfet de la MRC d'Avignon et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs en réponse aux priorités et aux spécificités de chaque territoire.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Une entente et 10 projets retenus en 2024-2025 pour le territoire de la Gaspésie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 60 000 $ Construction d'un immeuble de six unités locatives dans le Domaine de l'Oiselière à Sainte-Anne-des-Monts Par : Gestion Guillaume Marin Construction inc. Le projet soumis vise la construction d'un immeuble de six logements dans le Domaine de l'Oiselière à Sainte-Anne-des-Monts. 2024-2026 20 000 $ Conversion du 154, boulevard Perron Ouest Par : Ressources humaines Lambert inc. Le promoteur désire aménager deux logements dans un immeuble commercial vacant situé à New Richmond. 2024-2026 200 000 $ Construction de 20 logements locatifs résidentiels à Carleton-sur-Mer Par : EMI Société en commandite Le présent projet vise la construction de 20 logements à Carleton-sur-Mer. 2024-2026 200 000 $ Construction de 20 logements locatifs résidentiels à New Richmond Par : EMI Société en commandite Le présent projet vise la construction de 20 logements à New Richmond. 2024-2026 80 000 $ Construction de huit logements à Maria Par : Gestion SDMM S.E.N.C. Construction de huit logements dans la MRC d'Avignon. 2024-2026 20 000 $ Conversion d'une maison familiale en triplex Par : 9521-2643 Québec inc. Le projet consiste à convertir une maison familiale en trois logements dans la MRC du Rocher-Percé. 2025-2026 120 000 $ Construction de 12 logements au Faubourg Monseigneur-Ross Par : Les Immeubles BCCG inc. Le projet soumis vise la construction d'un immeuble de 12 logements au centre-ville de Gaspé. 2024-2026 80 000 $ Construction de huit logements locatifs résidentiels à Sainte-Anne-des-Monts Par : Les Entreprises I-loge 2002 inc. Construction de huit logements locatifs résidentiels dans la MRC de La Haute-Gaspésie. 2024-2027 120 000 $ Construction de 12 logements à New Richmond Par : EMI Société en commandite Le projet vise la construction de 12 logements à New Richmond. 2024-2027 70 000 $ Construction de sept logements aux Appartements de l'École Par : Gestion immobilière Babin inc. Le projet vise la conversion d'une partie de l'ancienne école primaire de Saint-Elzéar en y construisant sept logements. 2024-2027 1 020 000 $ Entente sectorielle de développement pour le soutien à la construction de logements locatifs résidentiels Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie, MRC d'Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie Soutenir la mise en place à long terme de 100 logements locatifs résidentiels en Gaspésie. 2025-2028 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2026

Les priorités régionales 2018-2024 en occupation et en vitalité du territoire en lien avec les projets et l'entente Participer au développement économique et à la création d'emplois;

Dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la région.

