Plus de 700 000 $ pour le développement régional en Gaspésie

GASPÉ, QC , le 2 mars 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, profite de son passage dans la péninsule pour annoncer qu'une somme de 695 000 $ est octroyée pour appuyer la réalisation de cinq initiatives en Gaspésie (voir l'annexe au communiqué). Ces investissements donnent aux acteurs du milieu les moyens d'agir selon leurs priorités. Les projets soutenus touchent une diversité de secteurs, notamment les domaines culturel, environnemental, économique et social.

Une des initiatives prévoit la réalisation d'une vingtaine d'audits en cybersécurité auprès de petites entreprises. Mentionnons en outre la stratégie Vivre en Gaspésie, qui favorise le recrutement de professionnelles et professionnels dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé; elle vise aussi à contribuer à un bilan migratoire positif. Un projet porte également sur l'élaboration d'un plan d'action destiné à améliorer l'environnement d'affaires en forêt privée. Par ailleurs, une entente sera conclue afin de favoriser la régionalisation des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de soutenir les organismes œuvrant dans ce domaine. Enfin, une entente visant à stimuler la création artistique et littéraire à l'échelle du territoire et à appuyer les artisanes et artisans sera mise en œuvre.

« Le Fonds régions et ruralité, auquel je viens tout juste d'apporter des améliorations qui donnent suite aux demandes du milieu municipal et qui ont été annoncées le 12 février dernier, c'est notre façon de faire confiance aux régions et de leur donner les moyens d'agir selon leurs priorités. En Gaspésie, ces projets répondent directement aux besoins du milieu : soutenir nos entreprises, attirer de la main-d'œuvre, renforcer notre secteur forestier et valoriser notre culture. Quand les décisions se prennent près du terrain, les retombées se voient rapidement dans la vie des gens. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« Je suis fière de cette contribution financière de notre gouvernement dans notre belle région. Ces initiatives pourront générer des résultats réels et structurants pour les communautés, tant sur le plan économique que dans la sphère sociale et culturelle. Elles amélioreront divers secteurs à l'échelle régionale, au bénéfice de toute la population de la Gaspésie. »

Amélie Dionne, ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette annonce illustre parfaitement le potentiel du Fonds régions et ruralité : donner aux acteurs gaspésiens les moyens d'agir sur nos priorités en économie, en culture, en environnement et sur le plan social. Cette approche adaptée aux réalités locales dynamise nos communautés de l'intérieur, répond aux besoins concrets du terrain et pose les bases solides pour un développement équilibré, inclusif et durable en Gaspésie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

« Le Fonds régions et ruralité constitue un levier important pour notre région. Grâce à lui, nous pouvons appuyer des initiatives qui renforcent nos milieux, dynamisent nos communautés et s'arriment à nos orientations de développement régional. »

Mathieu Lapointe, préfet de la MRC d'Avignon et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

L'aide financière a été octroyée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

Avec tous ses volets, le FRR rend disponibles des moyens financiers pour soutenir la réalisation de projets mobilisateurs.

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Deux ententes et trois projets retenus pour le territoire de la Gaspésie Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période 20 000 $ Audits et portrait clair de la cybersécurité en Gaspésie Par : GÎmxport Le promoteur souhaite, en collaboration avec une chercheuse ou un chercheur en cybersécurité, analyser plus en profondeur l'ensemble des rapports d'audit qui auront été réalisés (une cinquantaine) afin de connaître l'état de situation en ce qui a trait à la cybersécurité à l'échelle régionale. Le promoteur pourra ainsi mieux comprendre les freins et les leviers des entreprises en lien avec cet enjeu de taille, ce qui lui permettra d'adapter ses interventions et d'améliorer son offre de services aux PME de la Gaspésie. 2024-2025 40 000 $ Réalisation d'un plan d'action par la Table de la forêt privée de la Gaspésie Par : Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-Les-Îles Le promoteur désire embaucher une personne consultante dont les principaux mandats seront de mettre en place les différents comités mentionnés au plan d'action et de faire évoluer leurs travaux. 2024-2027 150 000 $ Entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2024-2027 Par : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Secrétariat à la condition féminine, ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Direction régionale de santé publique, Table des préfets de la Gaspésie, Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, MRC d'Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, Carrefour jeunesse-emploi des Îles, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation L'entente contribue à soutenir les organismes et la régionalisation des actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 2024-2027 155 000 $ Entente de partenariat territorial portant sur les arts et les lettres en lien avec la collectivité de la Gaspésie 2024-2025 Par : Conseil des arts et des lettres, Table des préfets des MRC de la Gaspésie, MRC d'Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de La Côte-de-Gaspé et de La Haute-Gaspésie, Culture Gaspésie, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation L'entente a pour objectif la mise en œuvre du Programme de partenariat territorial de la Gaspésie 2024-2025. 2024-2025 330 000 $ Stratégie Vivre en Gaspésie Par : Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Le projet consiste à amorcer la mise en œuvre de la planification stratégique 2025-2027 portée par la Commission jeunesse Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Plus précisément, le projet vise à contribuer à une diminution du nombre de postes vacants dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé, de même qu'à un bilan migratoire positif. 2025-2026 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2026

