Une somme de 538 000 $ pour le transport dans la région de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 31 août 2021 /CNW Telbec/ - Une somme de 538 000 $ est accordée dans le cadre de deux ententes sectorielles visant le maintien et la bonification de l'offre de services en transport pour la MRC de Minganie et la MRC de Sept-Rivières. Elles visent à créer un fonds de soutien aux transports pour répondre aux besoins de leur territoire respectif pour la période de 2020 à 2025.

Elles ont aussi pour objectif d'assurer le maintien et l'accessibilité à des services de transport de qualité à la population, et ce, à un coût équitable et compétitif ainsi que de bonifier l'offre de services en la matière.

Citations :

« Je suis très fière d'annoncer que notre gouvernement investit pour maintenir et bonifier l'offre de services en transport ici. Les ententes sectorielles de développement permettent d'accomplir de grandes choses au bénéfice des citoyennes et des citoyens, puisque nous unissons nos efforts et nos moyens financiers. Je remercie les MRC de Minganie et de Sept-Rivières pour leur engagement et leur volonté d'améliorer l'offre de transport pour leur population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« L'an dernier, notre gouvernement s'est donné comme priorité de faciliter les déplacements sur le territoire nordique, d'abord et avant tout pour celles et ceux qui y habitent. Les partenariats annoncés aujourd'hui assureront ainsi aux citoyennes et aux citoyens des MRC de la Minganie et de Sept-Rivières l'accès à des services de transport bonifiés et financièrement accessibles, qui sont essentiels pour leur qualité de vie. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au maintien et à l'amélioration des services offerts en matière de transport sur les territoires des MRC de Minganie et de Sept-Rivières. Il nous importe de faire en sorte que les Nord-Côtières et les Nord-Côtiers soient mieux desservis et qu'ils bénéficient d'une offre de qualité qui répond réellement à leurs besoins de déplacements. »

Martin Saint-Laurent, président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

« Je suis très heureux de cette entente. Elle permettra à la MRC de Sept-Rivières d'assurer l'accessibilité aux services de transport sur son territoire, et ce, à un coût équitable et compétitif. La création du Fonds de soutien aux transports répond ainsi à la volonté de la MRC de maintenir et de bonifier l'offre de services pour sa population. »

Alain Thibault, Préfet de la MRC de Sept-Rivières

« Nous remercions le Ministère pour sa participation qui aura certainement un impact important sur le développement économique et social de la MRC de Minganie. Nous sommes heureux de contribuer à ce changement visant à bonifier l'offre de services en transport, conscients que celle-ci est précaire et qu'il reste beaucoup à faire. »

Luc Noël, Préfet de la MRC de Minganie

Faits saillants :

Pour l'entente sectorielle de la MRC de Minganie qui totalise 125 000 $, le ministère des Affaires municipales et d'Habitation (MAMH) et la MRC y contribueront à parts égales.

En ce qui concerne celle de la MRC de Sept-Rivières, la participation de la MRC et du MAMH s'élèvera à 206 500$ chacun.

L'aide octroyée par le Ministère s'inscrit dans le cadre du Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Ce volet contribue à réaliser des projets de développement porteurs pour les régions, et ce, en fonction de leurs priorités respectives.

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100; Geneviève Tremblay, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 643-7295; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746

Liens connexes

https://www.mamh.gouv.qc.ca/