QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement total de 44,57 millions de dollars, dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 4 250 foyers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

Le leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes, lieutenant du Québec et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger, le député provincial de Dubuc, François Tremblay, la députée provinciale de Roberval, Nancy Guillemette, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra un montant combiné de 42,22 millions de dollars des deux ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse dans la région. Le coût total du projet s'élève à 44,57 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités présentées en annexe. Vidéotron procède actuellement à un dénombrement dans les territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et au télétravail.

Citations

« Que ce soit pour faire affaire en région, pour suivre des cours en ligne ou pour le loisir, l'accès à Internet haute vitesse en 2021 est crucial. La pandémie et le télétravail ont démontré des lacunes importantes aux quatre coins du Québec. Je suis très fier de la collaboration entre le gouvernement fédéral et celui du Québec afin d'assurer que chaque Québécois et Québécoise, notamment ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ait accès à l'Internet haute vitesse d'ici l'automne 2022. »

- Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, lieutenant du Québec et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez

« Je suis très heureuse de cette importante annonce pour notre belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont, une fois de plus, des montants qui démontrent la rigueur de notre gouvernement quant à ses engagements et grâce auxquels nous pourrons bientôt dire mission accomplie. L'accès à Internet haute vitesse est un service auquel les citoyens doivent être en mesure de tirer profit, surtout cette année, alors qu'il s'agit de leur principal outil de travail. »

- La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest

« L'annonce d'aujourd'hui est très importante pour la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à la collaboration entre notre gouvernement et Vidéotron, ce sont 4 250 foyers qui auront accès aux services Internet haute vitesse fiables et performants de Vidéotron d'ici septembre 2022. Le grand déploiement a débuté. Nous maintenons le cap sur notre engagement. Nous serons des leaders en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Cette annonce de Vidéotron vient compléter, aujourd'hui, le schéma de couverture optimale vers une meilleure connectivité Internet pour l'ensemble des familles du grand Dubuc. C'est une avancée très importante et, surtout, très attendue. En s'engageant ainsi à étendre son réseau, Vidéotron permettra à près de 1 900 foyers supplémentaires des municipalités de Saguenay, de Bégin, de Saint-Ambroise, de Saint-Charles-de-Bourget, de Saint-Fulgence, de Sainte-Rose-du-Nord, de Saint-David-de-Falardeau, de Petit-Saguenay et de Ferland-et-Boilleau de bénéficier d'un service Internet haute vitesse de meilleure qualité. Notre gouvernement s'est assuré que, d'ici septembre 2022, tous les domiciles de Dubuc seront couverts par un fournisseur de service Internet haute vitesse, et j'en suis complètement fier. Nous respectons nos engagements. »

- Le député provincial de Dubuc, François Tremblay

« Je suis très fière de cette annonce pour les citoyens de ma circonscription et de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celle-ci souligne à nouveau la grande force de notre gouvernement à respecter ses engagements auprès de la population. Également, cette annonce démontre notre ouverture à créer des partenariats durables, tels que celui établi avec Vidéotron. Ainsi, 4 250 nouveaux foyers seront bientôt branchés, grâce à des services performants et abordables. »

- La députée provinciale de Roberval, Nancy Guillemette

« Québecor et Vidéotron ont une relation privilégiée avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis plusieurs années. C'est pourquoi c'est une grande fierté pour nous d'avoir été choisis pour connecter ces foyers de la région à Internet haute vitesse. D'ici septembre 2022, ce sont 4 250 nouveaux foyers d'ici qui pourront bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications, au meilleur service, ainsi qu'aux meilleurs prix. »

- Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse Canada-Québec assurera la connexion de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est rendu possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du Budget 2021.

Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - Liste des municipalités

visées par le projet de Vidéotron dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

MRC de Lac-Saint-Jean-Est : Alma Hébertville Labrecque L'Ascension-de-Notre-Seigneur Métabetchouan-Lac-à-la-Croix Saint-Bruno Sainte-Monique Saint-Henri-de-Taillon Saint-Nazaire



MRC du Domaine-du-Roy : Chambord Lac-Bouchette Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Saint-François-de-Sales



MRC du Fjord-du-Saguenay : Bégin Ferland-et-Boilleau Larouche Petit-Saguenay Saguenay Saint-Ambroise Saint-Charles-de-Bourget Saint-David-de-Falardeau Sainte-Rose-du-Nord Saint-Fulgence



MRC de Maria-Chapdelaine : Albanel Dolbeau-Mistassini Girardville Normandin Notre-Dame-de-Lorette Péribonka Rivière-Mistassini Saint-Augustin Sainte-Jeanne-d'Arc Saint-Eugène-d'Argentenay Saint-Stanislas Saint-Thomas-Didyme

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, [email protected], 819-212-0459; Merick Séguin, Conseiller en relations publiques et affaires corporatives, Vidéotron, [email protected]éotron.com, 438-889-3220; Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif, [email protected], 581-994-2663; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected], 343-291-1777

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home