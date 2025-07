Un investissement fédéral de jusqu'à 105 millions de dollars permettra de brancher plus de 6 500 foyers

PRINCE ALBERT, SK, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour tous les Canadiens, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, a annoncé un investissement fédéral de jusqu'à 105 millions de dollars dans trois projets de branchement à Internet haute vitesse menés par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel). Ces projets permettront d'offrir une connectivité à 6 522 foyers de 35 communautés rurales et éloignées du Centre et du Nord de la Saskatchewan, dont plus de 4 800 foyers autochtones.

Le financement du gouvernement du Canada est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme visant à ce que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones aient accès à des services Internet haute vitesse fiables.

Le gouvernement est toujours en voie d'atteindre son objectif de brancher à Internet haute vitesse 98 % des foyers canadiens d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Grâce aux investissements annoncés, le gouvernement suscite de nouvelles possibilités au sein des communautés rurales et éloignées pour permettre à tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, de participer pleinement à l'économie numérique et de tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« De nos jours, toute la population de la Saskatchewan devrait avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables, que ce soit à Sweetgrass ou à Black Lake. L'investissement de jusqu'à 105 millions de dollars que nous annonçons aujourd'hui pour brancher 6 522 foyers ruraux représente un jalon important pour la Saskatchewan. Des investissements comme celui-ci permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne, et de maintenir la communication entre les gens et leurs proches. »

- Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger

« Le gouvernement de la Saskatchewan est reconnaissant de l'investissement fait par le gouvernement fédéral en vue d'étendre la connectivité aux quatre coins de la province. Ce financement s'ajoute à la somme de près d'un milliard de dollars qu'a investie SaskTel dans le réseau Internet à fibre optique pour brancher des communautés dans l'ensemble de la Saskatchewan. Ces fonds renforcent nos communautés puisqu'ils permettent de fournir aux familles et aux entreprises les services Internet haute vitesse dont elles ont besoin pour prospérer dans l'économie de plus en plus réseautée actuelle. »

- Le ministre de la Société d'investissements de la Couronne et ministre responsable de SaskTel, l'honorable Jeremy Harrison

« À titre de chef de file des communications de la Saskatchewan, SaskTel comprend à quel point l'accès à des services Internet fiables et de grande qualité peut bénéficier aux foyers, aux entreprises et aux communautés. Nous sommes heureux de pouvoir utiliser le financement octroyé par le Fonds pour la large bande universelle afin de permettre aux résidents et aux entreprises de plus de 30 communautés nordiques et autochtones de profiter de la rapidité et de la puissance incroyables de notre réseau infiNET. Aux yeux de SaskTel, cette initiative ne sert pas qu'à offrir l'accès à un réseau rapide, elle sert à soutenir les entreprises locales, à donner aux étudiants les moyens de réussir, à renforcer les communautés et à enrichir la vie de nos clients. »

- La présidente-directrice générale de SaskTel, Charlene Gavel

Faits en bref

Le financement de ces projets avait été initialement annoncé en juin 2024. L'annonce d'aujourd'hui présente de l'information sur les 35 communautés de la Saskatchewan qui profiteront d'un accès à Internet haute vitesse.

qui profiteront d'un accès à Internet haute vitesse. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 95,8 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. En Saskatchewan , 84,4 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

, 84,4 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 215 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Saskatchewan .

a investi plus de 215 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en . Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

Dans le cadre de l'Initiative Familles branchées, à laquelle SaskTel participe, le gouvernement du Canada collabore avec des fournisseurs de services Internet pour offrir des forfaits à prix réduit aux Canadiens admissibles.

Liens connexes

