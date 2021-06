QUÉBEC, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 31,66 millions de dollars, dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 460 foyers de l'Estrie et de la Montérégie auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau; le ministre de la Justice du Québec, ministre responsable de la région de la Montérégie et député de Borduas, Simon Jolin-Barrette; le ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et député de La Prairie, Christian Dubé; le ministre de l'Éducation du Québec et député de Chambly, Jean-François Roberge; le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, André Lamontagne; la ministre déléguée à l'Éducation du Québec, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome­-Missisquoi, Isabelle Charest; la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec et députée de Sanguinet, Danielle McCann; la députée de Brome-Missisquoi, Lyne Bessette; la députée de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan; l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger; l'adjointe parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec (volets innovation et entrepreneuriat) et députée de Châteauguay, MarieChantal Chassé; l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation du Québec (volet formation professionnelle) et député de Richelieu, Jean-Bernard Émond; l'adjoint parlementaire du ministre des Transports du Québec et député de Beauharnois, Claude Reid; la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy; la députée provinciale d'Iberville, Claire Samson; l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications du Québec (volet communications) et député de Saint-Jean, Louis Lemieux; la présidente de la Commission de l'économie et du travail du Québec et députée de Huntingdon, Claire IsaBelle; la députée provinciale de Verchères, Suzanne Dansereau; ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra un montant combiné de 28,58 millions de dollars des deux ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse vers 5 460 foyers situés dans les municipalités, villes et paroisses présentées en annexe. Au cours des prochaines semaines, Vidéotron procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour confirmer le nombre de foyers.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et au télétravail.

Citations



« C'est une excellente nouvelle pour les régions de l'Estrie et de la Montérégie ainsi que pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études ou les affaires. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

-La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau





« C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé d'arrache-pied depuis mon élection parce que je sais que les citoyens de Brome-Missisquoi ont besoin de cet outil pour développer leur entreprise, rester connectés avec leurs proches et poursuivre leurs études. Je suis fière qu'Ottawa et Québec fassent équipe pour fournir un accès Internet à haute vitesse à presque tous les Québécois d'ici la fin de 2022 et surtout aux citoyennes et aux citoyens de Brome-Missisquoi. »

-La députée fédérale de Brome-Mississquoi, Lyne Bessette





« L'Opération Haute vitesse Canada-Québec marque une avancée majeure dans le dossier de l'internet au Québec. Grâce à un partenariat Ottawa-Québec ainsi que des investissements sans précédent, nous allons faire en sorte que chaque foyer et chaque entreprise de la région de la Montérégie ait accès à internet haute vitesse d'ici septembre 2022. »

-La députée fédérale de Châteauguay-Lacolle, Brenda Shanahan

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec Vidéotron, l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants en Estrie et en Montérégie est garanti. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être un chef de file en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse assurera la connexion de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - Liste des municipalités, villes et paroisses visées par le projet de Vidéotron en Estrie et en Montérégie

MRC de Beauharnois-Salaberry : Beauharnois Sainte-Martine Saint-Étienne-de-Beauharnois Saint-Stanislas-de-Kostka Saint-Urbain-Premier



MRC de Memphrémagog : Magog Hatley North Hatley Sainte-Catherine-de-Hatley Ogden Stanstead Stanstead-EST



MRC des Jardins-

de-Napierville : Saint-Michel



MRC de Brome-Missisquoi : Lac-Brome Brigham Farnham



MRC de La Haute-Yamaska : Granby Roxton Pond Saint-Alphonse-de-Granby Sainte-Cécile-de-Milton Shefford Waterloo



MRC de La Vallée-

du-Richelieu : Saint-Antoine-sur-Richelieu Saint-Jean-Baptiste



MRC du Haut-Richelieu : Mont-Saint-Grégoire Sainte-Brigide-d'Iberville Saint-Jean-sur-Richelieu



MRC des Maskoutains : Saint-Pie



MRC du Haut-Saint-Laurent : Dundee Elgin Franklin Godmanchester Havelock Hinchinbrooke Ormstown Saint-Anicet Saint-Chrysostome Sainte-Barbe Très-Saint-Sacrement



MRC de Marguerite-D'Youville Contrecœur



MRC de Pierre-De Saurel : Sainte-Victoire-de-Sorel Saint-Joseph-de-Sorel Saint-Ours Saint-Robert Saint-Roch-de-Richelieu Sorel-Tracy Yamaska



MRC de Rouville : Ange-Gardien Marieville Richelieu Rougemont Saint-Césaire Sainte-Angèle-de-Monnoir Saint-Mathias-sur-Richelieu Saint-Paul-d'Abbotsford



MRC de Roussillon : La Prairie Mercier Saint-Constant Saint-Isidore Saint-Mathieu Saint-Philippe

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected] ; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected] ; Anne-Hélène Couturier, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif du Québec, 581-994-2663, [email protected] ; Alexandra Roy, Attachée politique, Cabinet du premier ministre du Québec, 819-212-0459 ; Merick Séguin, Conseiller en relations publiques et affaires corporatives, Vidéotron, 438-889-3220, [email protected]

