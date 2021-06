QUÉBEC , le 21 juin 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement total de 127,72 millions de dollars, dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 13 300 foyers de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

La ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier; le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour; l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger; l'adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (volets faune et parcs) et député d'Ungava, Denis Lamothe; la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra un montant combiné de 121 millions de dollars des deux ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse vers 13 300 foyers situés dans les municipalités présentées en annexe. Le coût total du projet s'élève à 127,72 millions de dollars. Au cours des prochaines semaines, Vidéotron procédera à un dénombrement des territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse, et qui seront ainsi visés par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont à présent essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et au télétravail.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et celle du Nord-du-Québec, voire pour l'ensemble des régions rurales du Québec. La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions rurales du Canada, en l'occurrence celles du Québec. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse. »

-- La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier

« Internet haute vitesse est clairement devenu un service essentiel, non seulement pour assurer le développement économique de nos régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. La dernière année nous a démontré que les besoins sont criants en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec, et je suis fier que notre gouvernement réponde à l'appel. L'Opération haute vitesse permettra à nos régions de se moderniser technologiquement et de diminuer les inégalités avec les grands centres. »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour

« Je suis fier de me joindre à mes collègues pour annoncer ce projet d'envergure pour la région de l'Abitibi et une partie de celle du Nord-du-Québec. Nous avons confié à Vidéotron l'important mandat de déployer les services Internet haute vitesse vers 13 000 foyers d'ici septembre 2022. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être un chef de file en matière de connectivité. »

-- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Il s'agit d'une très bonne nouvelle pour la région du Nord-du-Québec. Cet investissement permettra à plusieurs foyers d'avoir accès à Internet haute vitesse et aura assurément un impact positif au sein des localités ciblées. »

-- L'adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones du Québec, adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (volets faune et parcs) et député d'Ungava, Denis Lamothe

« En Abitibi-Ouest, c'est 41 municipalités qui sont visées par l'annonce d'aujourd'hui. Ce déploiement changera la vie de bien des gens et favorisera le développement économique et social de notre milieu. »

-- La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais

« C'est une fierté pour Vidéotron d'avoir été choisie pour connecter ces foyers de la région à Internet haute vitesse. Notre arrivée dans les foyers abitibiens, il y a maintenant un peu plus d'un an, a transformé le portrait des télécommunications dans la région, et nous souhaitons aller encore plus loin. Grâce à cette initiative, toute la région aura finalement accès à des services à la hauteur de ce qui se fait dans les grands centres urbains, et ce, au même prix. »

-- Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau

Les faits en bref

L'Opération haute vitesse assurera la connexion de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021. Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par le projet de Vidéotron en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec

MRC d'Abitibi :































MRC d'Abitibi-Ouest :





































MRC de La Vallée-de-l'Or :



MRC de Rouyn-Noranda : MRC de Témiscamingue :

































Eeyou Istchee Baie-James : Amos Barraute Berry Champneuf La Corne La Morandière La Motte Lac-Chicobi Lac-Despinassy Landrienne Launay Preissac Rochebaucourt Saint-Dominique-du-Rosaire Sainte-Gertrude-Manneville Saint-Félix-de-Dalquier Saint-Marc-de-Figuery Saint-Mathieu-d'Harricana Trécesson Authier Authier-Nord Chazel Clermont Clerval Duparquet Dupuy Gallichan La Reine La Sarre Macamic Normétal Palmarolle Poularies Rapide-Danseur Rivière-Ojima Roquemaure Sainte-Germaine-Boulé Sainte-Hélène-de-Mancebourg Saint-Lambert Taschereau Val-Saint-Gilles Belcourt Malartic Rivière-Héva Senneterre Val-d'Or Rouyn-Noranda Béarn Belleterre Duhamel-Ouest Fugèreville Guérin Kipawa Laforce Laniel Latulipe-et-Gaboury Laverlochère-Angliers Les Lacs-du-Témiscamingue Lorrainville Moffet Nédélec Notre-Dame-du-Nord Rémigny Saint-Bruno-de-Guigues Saint-Édouard-de-Fabre Saint-Eugène-de-Guigues Témiscaming Valcanton Villebois

