Une somme de 1,5 M$ pour l'attraction et l'établissement de nouveaux résidents et résidentes sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Une somme de 1 500 000 $ est accordée pour une entente sectorielle visant à inciter de nouveaux résidents et résidentes à venir vivre dans la région de la Côte-Nord et à favoriser leur établissement à long terme.

Cette entente comprend la création d'un fonds de soutien qui permettra d'appuyer financièrement des initiatives pour attirer notamment des jeunes, des personnes immigrantes et de la main-d'œuvre pour soutenir l'essor de la région.

Les partenaires sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), la Société du Plan Nord (SPN) ainsi que les six municipalités régionales de comté (MRC) de la Côte-Nord.

Citations :

« Je suis fière que notre gouvernement prenne part à cette entente à la hauteur d'un million de dollars, car elle est en lien direct avec l'une des priorités régionales qui vise à mettre en valeur les attraits de la Côte-Nord. Ainsi, en unissant nos forces et en travaillant dans la même direction, nous pourrons contribuer à répondre à cette priorité et montrer tout ce qui fait la beauté et le charme de cette région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La Côte-Nord est l'une des plus belles régions du Québec et elle gagne à être découverte par ceux et celles qui souhaitent s'établir et prendre racine dans une communauté dynamique et près de la nature. Le soutien accordé par notre gouvernement permettra d'attirer de nouveaux habitants dans la région et ainsi contribuer au développement et à l'essor du Nord québécois. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« En agissant ensemble pour l'attraction et l'établissement durable des citoyennes et citoyens, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. C'est une priorité régionale très importante pour assurer l'occupation du territoire de la Côte-Nord. Cette entente démontre la volonté de tous de collaborer à la mise en œuvre d'actions concertées et stratégiques au bénéfice de toutes les MRC. »

Micheline Anctil, présidente de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord et membre du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Faits saillants :

L'aide financière du gouvernement du Québec s'élève à un million de dollars.

La moitié de celle-ci s'inscrit dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 de la SPN. L'autre provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le biais du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

La moitié de celle-ci s'inscrit dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023 de la SPN. L'autre provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le biais du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité. Le Plan d'action nordique 2020-2023 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées pour qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le Plan, pour soutenir les entreprises ainsi que les citoyennes et citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du Plan d'action nordique ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.

d'action nordique 2020-2023 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées pour qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le Plan, pour soutenir les entreprises ainsi que les citoyennes et citoyens établis et actifs au nord du 49 parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du Plan d'action nordique ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec. Les MRC de La Haute-Côte-Nord et de Manicouagan participent chacune pour 92 500 $, la MRC du Golfe-du- Saint-Laurent , quant à elle, verse une somme de 90 000 $. La MRC des Sept-Rivières octroie 87 500 $ pour cette entente tandis que la MRC de Minganie y accorde 80 000 $. Finalement, la MRC de Caniapiscau y contribue pour 57 500 $.

, quant à elle, verse une somme de 90 000 $. La MRC des Sept-Rivières octroie 87 500 $ pour cette entente tandis que la MRC de Minganie y accorde 80 000 $. Finalement, la MRC de Caniapiscau y contribue pour 57 500 $. L'entente s'échelonnera jusqu'en 2026.

