QUÉBEC, le 25 mai 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement de 1,02 million de dollars, dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 670 foyers des municipalités de Sainte-Clotilde-de-Horton, de Sainte-Séraphine et de Notre-Dame-du-Bon-Conseil auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Le projet, d'une valeur totale de 1,45 million de dollars, sera mis en œuvre par Maskatel.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne; le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez; le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, André Lamontagne; l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger; le leader parlementaire adjoint du gouvernement du Québec et député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger; ainsi que le directeur général de Maskatel, François-Philippe Lessard, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

« Les communautés rurales du Québec doivent pouvoir bénéficier d'une connexion Internet fiable et de services numériques à large bande. En investissant dans ces projets dans le cadre du programme Brancher pour innover et du Fonds pour la large bande universelle, nous contribuons à réduire le fossé numérique, tout en stimulant la croissance économique et la création d'emplois de qualité dans nos régions. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice - Champlain, l'honorable François-Philippe Champagne

« J'ai entendu parler de l'enjeu qu'est l'Internet haute vitesse dans la quasi-totalité des régions que j'ai visitées depuis ma nomination en tant que lieutenant du Québec. La pandémie a d'autant plus mis en évidence une fracture numérique, et c'est pour cela qu'Ottawa et Québec font équipe et investissent massivement pour connecter presque tous les foyers d'ici l'automne 2022. »

- Le lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, l'honorable Pablo Rodriguez

« Notre gouvernement s'est engagé à brancher tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022, et nous sommes heureux d'annoncer la concrétisation de notre engagement au Centre-du-Québec. Tous les Centricois et les Centricoises pourront bénéficier au quotidien des avantages de ce virage numérique. Le développement de notre région passe nécessairement par un accès à Internet haute vitesse. Les bâtiments agricoles pourront aussi bénéficier de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. »

- Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Johnson, André Lamontagne

« Notre objectif ambitieux est de donner accès à Internet haute vitesse à tous les foyers du Québec d'ici septembre 2022. L'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction. Grâce à l'entente de partenariat avec Maskatel, des infrastructures à la fine pointe de la technologie seront déployées dans le Centre-du-Québec, ce qui garantira l'accès à des services Internet haute vitesse fiables et performants. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être un chef de file en matière de connectivité. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« Je me réjouis pour les citoyens des municipalités de Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine et Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Ce sont 668 foyers qui seront branchés grâce au programme Opération haute vitesse. Un investissement de plus d'un million de dollars afin que les citoyennes et citoyens de ces municipalités puissent bénéficier d'une infrastructure de télécommunication haute vitesse répondant aux exigences techniques tant souhaitées afin de prendre un véritable virage numérique. »

- Le leader parlementaire adjoint du gouvernement du Québec et député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger

« Maskatel est très heureuse de collaborer avec les gouvernements du Québec et du Canada. Ce chantier historique pour le Québec permettra à plus de citoyens du Centre-du-Québec d'avoir accès à la gamme complète des services de Maskatel, notamment un accès Internet fiable et de haute qualité offrant des vitesses allant jusqu'à 1 Gbps. Offrir des services de télécommunications localement, comparables à ceux offerts dans les milieux urbains, est au cœur de notre mission, et ce projet vient solidifier la position de Maskatel en tant que leader dans les marchés régionaux. »

- Le directeur général de Maskatel, Francois-Philippe Lessard

L'Opération haute vitesse assurera la desserte de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

