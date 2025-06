MIRABEL, QC , le 10 juin 2025 /CNW/ - CIRRUS Intelligence est fière d'annoncer que sa solution innovante en sécurité aérienne, développée en collaboration avec Nolinor Aviation , Mila , P3F et le CNRC , a été sélectionnée pour être présentée au Sommet du G7. Il s'agit du seul projet issu des travaux en cours chez Mila à avoir été réalisé en collaboration avec une PME et sélectionné pour cette vitrine internationale. Il figurera également dans le rapport final du G7 , qui paraîtra à l'automne.

Nolinor Aviation's Boeing 737-200 (Groupe CNW/CIRRUS Intelligence)

Ce projet met en lumière la solution CIRRUS, conçue pour transformer la gestion des événements de sécurité dans l'industrie de l'aviation au sein de leur département SGS. Grâce à l'intelligence artificielle, la technologie permet de réduire jusqu'à 80 % l'implication humaine dans l'analyse des incidents. Déployée en contexte réel chez Nolinor Aviation, elle a déjà permis de faire passer certaines analyses de 40 heures à seulement 5 heures, tout en réduisant les biais humains et en uniformisant le traitement des données.

Cette solution s'inscrit dans un contexte réglementaire en pleine évolution, alors que les autorités canadiennes et américaines s'apprêtent à exiger l'intégration formelle d'un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) dans toutes les opérations aériennes . La solution répond également aux réglementations de la FAA et à la tendance mondiale visant à intégrer la sécurité de manière systémique au sein des écosystèmes aériens. CIRRUS se positionne ainsi comme une réponse technologique robuste aux exigences croissantes de conformité et de performance.

« Être sélectionnés pour représenter l'innovation québécoise au Sommet du G7 est une immense fierté pour toute notre équipe. C'est la preuve qu'une solution née ici, chez nous, peut avoir un impact réel à l'échelle mondiale. Nous croyons fermement que l'intelligence artificielle appliquée à des enjeux concrets, comme la sécurité aérienne, peut transformer des industries entières, et ce projet en est un exemple marquant. » - Olivier Richer, Directeur général de CIRRUS Intelligence

La force du projet réside aussi dans l'alliance entre quatre acteurs complémentaires. P3F, à l'origine de l'idée, a assuré la coordination et l'intégration technologique. Nolinor Aviation, partenaire stratégique, a fourni un cadre opérationnel réel pour tester la solution. Mila, chef de file mondial en intelligence artificielle, a permis de solidifier l'innovation sur des bases scientifiques rigoureuses. Le CNRC, par l'entremise de son Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI-CNRC), visant à stimuler l'innovation technologique au sein des PME canadiennes, a également joué un rôle clé. en soutenant le projet à hauteur de 500 000 $ et en contribuant activement à son développement.

CIRRUS Intelligence agit aujourd'hui comme porteur de la solution et responsable de sa commercialisation, avec pour ambition de la rendre accessible à l'ensemble de l'industrie aérienne. Cette reconnaissance sur la scène internationale marque une étape importante pour CIRRUS, qui signe ici son premier projet d'envergure.

D'autres initiatives sont déjà en développement, dans le but d'exporter l'expertise québécoise en intelligence artificielle appliquée vers les secteurs critiques.

À propos de CIRRUS Intelligence

CIRRUS Intelligence est une entreprise québécoise spécialisée en services-conseils et solutions technologiques pour le secteur aéronautique. Alliant expertise en sécurité, conformité réglementaire et innovation numérique, CIRRUS développe des outils intelligents qui permettent d'optimiser les processus et d'améliorer la prise de décision dans les opérations aériennes. Grâce à une approche axée sur la performance et l'analyse de données, l'entreprise accompagne les acteurs de l'industrie dans leur transformation technologique. Pour en savoir plus sur CIRRUS Intelligence et ses services, visitez le www.cirrusintelligence.ca . Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @cirrusintelligence sur Instagram.

SOURCE CIRRUS Intelligence

Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence, [email protected], 514 236-0501