MIRABEL, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - CIRRUS Intelligence, pionnier dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les systèmes de gestion de la sécurité (SGS), annonce le développement d'une nouvelle solution autonome destinée à automatiser le traitement des rapports de sécurité dans le domaine du transport aérien.

Olivier Richer, Directeur Général de CIRRUS Intelligence (gauche). (Groupe CNW/CIRRUS Intelligence)

Développée en collaboration avec MILA , institut de recherche de renommée mondiale en IA, cette plateforme intègre les dernières avancées technologiques pour répondre aux besoins croissants en gestion de la sécurité. Elle vise à réduire significativement les délais de traitement des rapports et à améliorer la qualité des informations générées. Grâce à une interface intuitive, elle offre une expérience utilisateur fluide et s'adapte aux besoins diversifiés des entreprises.

Le lancement de la plateforme est prévu pour 2025. Elle sera accessible à une large gamme de transporteurs, indépendamment de la taille de l'entreprise ou de la complexité de leurs opérations. CIRRUS Intelligence est actuellement à la recherche de transporteurs intéressés pour participer à la phase bêta de la plateforme.

« La gestion de la sécurité représente souvent un défi important pour les transporteurs. C'est dans cette optique que nous avons développé cette solution en collaboration avec MILA. Notre objectif est de rendre la gestion de la sécurité plus accessible, tout en permettant à chaque entreprise de l'adapter aux spécificités de ses opérations. »

-- Olivier Richer, Directeur général de CIRRUS Intelligence

La solution sera proposée sous deux formes : une version « freemium » pour les petits utilisateurs et une version sur mesure pour les grandes entreprises. La version gratuite inclura un ensemble d'outils essentiels, facilitant la gestion des aspects fondamentaux de la sécurité. L'équipe travaille déjà sur des fonctionnalités avancées pour aborder des problématiques plus complexes et optimiser davantage les processus de sécurité, tout en restant adaptable à différents types d'opérations.

À propos de CIRRUS

CIRRUS Intelligence est une entreprise spécialisée dans les solutions numériques destinées à l'aviation, avec un focus sur la gestion des systèmes de sécurité et la conformité. En intégrant des technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, CIRRUS propose des outils performants et accessibles qui permettent aux transporteurs d'optimiser leurs opérations tout en assurant des normes de sécurité élevées. Pour en savoir plus sur CIRRUS Intelligence et ses services, rendez-vous sur le site www.cirrus intelligence.ca. Vous pouvez également suivre @cirrusintelligence sur Instagram pour découvrir les dernières nouvelles et mises à jour.

À propos de MILA

MILA , l'Institut québécois d'intelligence artificielle, est un centre de recherche de renommée mondiale spécialisé en apprentissage profond. Rassemblant plus de 1 400 chercheurs et experts, Mila concentre ses efforts sur des domaines comme la santé, l'environnement et l'éthique de l'IA. L'institut se distingue par son approche de science ouverte, favorisant la collaboration pour accélérer le transfert de connaissances, et entretient des partenariats industriels et académiques à l'échelle internationale

Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence | [email protected] | 514 236-0501