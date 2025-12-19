Une solution équilibrée pour Atateken

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Ville-Marie annonce une solution équilibrée dans le dossier de la piste cyclable sur la rue Atateken, tenant compte de la consultation faite auprès des résidents et des commerçants du secteur. Il s'agit d'une solution qui répond aux différents besoins exprimés par les résidents, les commerçants et les cyclistes qui utilisent la piste cyclable temporaire.

La précédente administration n'ayant pas proprement consulté les citoyens du secteur, les équipes de la Ville avec celles de la Société de transport de Montréal (STM) sont retournées à la planche à dessin. Résultat : une nouvelle mouture du projet qui récupère près de 40 % des places de stationnement, et l'ajout d'un nombre considérable de débarcadères et de stationnements de courte durée, tout en gardant la piste cyclable.

« On a consulté les gens du quartier, on s'est roulé les manches et on a trouvé une solution qui répond aux besoins des résidents, des commerçants et des cyclistes. Nous sommes convaincus que, bien que ce n'est pas idéal pour tout le monde, on avance vers le consensus », affirme Claude Pinard, conseiller de Ville du district Saint-Jacques et président du comité exécutif.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, souligne le travail des équipes qui ont rendu ce compromis possible.

« On répare les pots cassés. Quand on les recolle, ce n'est pas parfait, on voit encore les fissures. C'est ce qui s'est passé dans ce projet. Je tiens à féliciter nos équipes pour leur rapidité et leur flexibilité », indique la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Échéancier

La mise en œuvre débutera la semaine du 12 janvier et s'échelonnera sur plusieurs semaines. Un plan détaillé sera communiqué dès la semaine du 5 janvier. Si la météo le permet, l'implantation complète est visée d'ici la fin janvier.

L'agent de liaison de la Société de transport de Montréal (STM) contactera personnellement les commerçants pour présenter les solutions retenues.

Projet intégré Berri :

La STM poursuivra le remplacement de la membrane d'étanchéité de la station Berri-UQAM, entrepris entre 2022 et 2024, tandis que la Ville de Montréal entreprendra la rénovation des infrastructures municipales souterraines et des infrastructures routières.

L'implantation d'un axe du Réseau express vélo (REV) est également prévue sur la rue Berri. Ce projet intégré Ville/STM permettra de réduire la durée des travaux ainsi que les coûts tout en minimisant les impacts sur les riverains du secteur.

SOURCE Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)

Pour information : Catherine Bouchard, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse, Arrondissement de Ville-Marie, 438-520-8935, [email protected]