OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PATINOIRE DE LA PLACE DU VILLAGE

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - C'est samedi dernier que la seconde saison hivernale de la place du Village a été officiellement lancée. Ce fut aussi l'occasion de dévoiler la nouvelle forme de la patinoire réfrigérée. En effet, après l'anneau qui entourait la terrasse, la glace sera maintenant rectangulaire et mesurera environ 10 mètres par 18 mètres. Ambiance musicale, espace détente chaleureux, prêt de patins gratuit, projection sur mur : tout y est pour chasser la grisaille des jours d'hiver.

De gauche à droite : Étincelle, mascotte de l'arrondissement de Ville-Marie; Sasha Baga des Allié.e.s du Village; monsieur Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétreaultville, arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et conseiller désigné de l'arrondissement de Ville-Marie; Martin Allié.e.s du Village; et Lila la lapine (Ariane Cabana). Crédit photo : JF Savaria (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

Une programmation hivernale au quotidien

Que vous relaxiez sur la terrasse ou que vous patiniez, vous n'aurez qu'à lever les yeux vers le ciel tous les soirs, de 18 h à 21 h, pour regarder la projection de vidéos spécialement sélectionnées pour la place du Village. En effet, le Groupe d'intervention vidéo a sélectionné, parmi ses archives, plus d'une dizaine de courts métrages qui ont tous été produits par des membres de la communauté 2SLGBTQ+. La projection se fera sur le mur de briques, derrière le conteneur.

De plus, les adeptes de patinage pourront compter sur la présence des Allié.e.s du Village, brigade de la Société de développement économique du Village, qui seront notamment responsables du prêt de patins gratuit. L'horaire va comme suit :

Du lundi au vendredi : de 16 h à 20 h

Les samedis et dimanches : de 13 h à 18 h

Des activités pour toutes et tous

Un volet d'activités spéciales de sports et de loisirs sera également proposé en janvier et en février. Celles et ceux qui ne peuvent résister aux rythmes entraînants du disco (et au chocolat chaud) seront au paradis les vendredis 9 et 23 janvier, et les vendredis 6 et 20 février lors des Disco patin sous les étoiles, dès 18 h. Pour les personnes moins à l'aise sur des patins, des cours pour personnes débutantes seront offerts de 13 h 30 à 14 h 30, les 11, 18 et 25 janvier et le 1er février. Enfin, les familles seront invitées à une heure du conte hivernale le samedi 17 janvier et le samedi 14 février, de 13 h 30 à 14 h 30.

Que ce soit en famille, en groupe ou pour une sortie solo, la place du Village a tout ce qu'il faut pour vous divertir tout en bougeant. Pour celles et ceux qui veulent simplement se détendre, un espace avec chaises sera aménagé sur la terrasse, entre le conteneur et la patinoire.

Lieu prisé pour son offre commerciale diversifiée, le Village permettra aux visiteuses et visiteurs de poursuivre leur programme de la journée ou de la soirée autour d'un bon repas qu'ils pourront déguster dans l'un des restaurants situés à seulement quelques pas à pied.



Quoi prévoir pour profiter du site? Apporter ses patins, s'habiller chaudement et prévoir un sac pour transporter ses effets personnels de valeur pendant l'activité. Pour celles et ceux qui auraient oublié leurs patins, quelques paires seront disponibles gratuitement en échange d'une pièce d'identité. Toutefois, les quantités étant limitées, il est recommandé de prévoir sa propre paire avant de se déplacer.



Bon à savoir : une toilette est ouverte au public sur le site et des bancs sont prévus pour enfiler ses patins. Voyagez léger puisqu'il n'y aura pas de casiers verrouillables sur place.



Découvrez les horaires d'ouverture, la programmation, les conditions de la patinoire et les informations pertinentes au montreal.ca/lieux/place-du-village-0.

