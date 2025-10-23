Une soirée unique sur la fiscalité municipale à Montréal.

MONTRÉAL, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Deux organisations citoyennes, Montréal pour tous et Attac Québec, soutenues par le Conseil central du Montréal métropolitain, sont fières d'avoir organisé leur Soirée sur la fiscalité municipale montréalaise. L'événement a eu lieu devant une audience de 80 personnes, le soir du mercredi 22 octobre 2025, au bâtiment de la CSN.

Cette soirée rassemblait des représentant.es de trois partis politiques : Claude Pinard (Ensemble Montréal), Renate Betts (Transition Montréal) et Gracia Katahwa (Projet Montréal), auxquels se joignaient trois panélistes représentantEs des associations citoyennes organisatrices : François Gosselin, Pierre Pagé et Sophie Thiébaut.

Alors que les municipalités prennent de plus en plus en charge des responsabilités attribuées à d'autres paliers de gouvernements (comme l'itinérance, la gestion des débordements des réseaux autoroutiers ou l'adaptation aux changements climatiques), Montréal doit aussi faire face, en mode rattrapage, aux besoins d'entretien nécessaires de nombreuses infrastructures. Or, la taxation directe des propriétés, promue par Québec, est actuellement le principal mode de financement des villes. Mais est-ce que celles-ci captent équitablement la richesse foncière pour financer ses responsabilités ?

Selon François Gosselin, citoyen, propriétaire sur le Plateau Mont-Royal: « Dans une société progressiste, les taxes et les impôts devraient être progressifs à tous les paliers de gouvernement. Le taux de contribution devrait augmenter avec le revenu ou le niveau de richesse du contribuable. Or, ce n'est pas ce qu'on observe dans la fiscalité municipale ».

Pierre Pagé souligne que « Plusieurs demandes de réforme de la fiscalité ont été relayées à Québec par Montréal ou des éluEs de la Nouvelle vague municipale, appuyée par des organisations de la société civile regroupées dans Multitudes mais les changements se font toujours attendre. Pourtant, la Loi 39 permet désormais aux municipalités d'instaurer de nouveaux taux et secteurs de taxe foncière. Par ailleurs, l'Union des Municipalités du Québec a lancé son Grand chantier sur la fiscalité avec la Chaire de fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke ».

« Il faut persister, affirme Sophie Thiébaut, coordonnatrice d'Attac Québec, autrice de Combattre la gentrification, témoignage d'un ex-conseillère municipale (M Éditeur). Nous sommes persuadé.es de la nécessité d'actions communes, citoyennes et éluEs municipaux, afin d'obtenir des modifications de Québec et ce, à la veille des élections provinciales de l'an prochain. »

Cette soirée se trouvait dans la continuité de celle d'octobre 2024, alors que les organisateurs invitaient l'ex-maire de Gatineau, M. Pedneaud-Jobin, sur l'urgence d'une réforme fiscale des municipalités du Québec. Marianne Giguère, membre de la Nouvelle vague municipale était d'ailleurs présente.

Les trois candidatEs invitéEs semblaient s'entendre sur le besoin de modifier le processus d'évaluation foncière de Montréal que plusieurs d'entre eux qualifiaient de « désuet ». Des enjeux internes, notamment au niveau des technologies informatiques s'avéreraient être la cause du problème pour tendre vers des améliorations.

Cet événement a été conçu dans une optique d'éducation populaire : apprendre ensemble et inciter d'autres citoyenNEs à mieux comprendre les questions de fiscalité et à développer leur expertise avec les outils proposés par les associations organisatrices.

Montréal Pour Tous est un groupe bénévole et non partisan qui suit depuis 2012 les questions de finances publiques de la ville-centre de Montréal ainsi que l'évaluation et la taxation foncières.

Attac Québec (l'action citoyenne pour la justice fiscale, sociale et écologique) se mobilise depuis 25 ans sur les enjeux majeurs soulevés par la mondialisation et les conséquences de notre système économique.

Le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN appuyait l'organisation de cet événement. L'animation de celui-ci était assurée par son président, Bertrand Guibord.

Photos disponibles sur demande.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Contact médias : Samuel Montigné, responsable des communications et de la mobilisation pour Attac Québec, (514) 995-0381, [email protected]