Manifestation contre la politique énergétique de la CAQ

MONTRÉAL, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Un comité d'accueil d'une centaine de personnes a reçu Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, pour lui signifier son opposition à la hausse de la tarification et à la privatisation de l'électricité au Québec. La ministre participait à un événement qui se tenait à l'hôtel Bonaventure, lequel était organisé par la Chambre de commerce de Montréal.

« Les manifestants disent à la ministre Fréchette que le Québec ne veut pas de ce modèle économique d'une autre époque au bénéfice de compagnies privées », de déclarer Sophie Thiébaut d'Attac-Québec, une association citoyenne qui œuvre pour la justice fiscale, sociale et écologique.

« La CAQ veut faire payer les locataires de logements qui sont souvent mal isolés! Au Québec, 1 ménage sur 7 n'arrive pas à payer sa facture d'électricité ou y parvient au détriment d'autres besoins de base. Si le PL 69 est adopté tel quel, cette situation inacceptable va s'aggraver », dénonce Émilie Laurin-Dansereau de l'Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal.

Le Chœur de la transition de Montréal a chanté une chanson dans le but de rappeler à l'ordre le gouvernement de la CAQ : « La dénationalisation de l'électricité n'a jamais été inscrite au programme politique de la CAQ. Personne n'a voté pour ça et le gouvernement n'a pas de légitimité pour aller de l'avant avec son projet de loi 69. On n'en veut pas de cette loi! », de dire Louise Morand du Regroupement vigilance énergie Québec.

Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec, a martelé, lors de son discours, « que nous bloquerons la privatisation des services publics d'électricité! ».

Selon Jacques Benoit, de GroupMobilisation : « On est en pleine urgence climatique, mais les intérêts économiques et financiers du monde des affaires priment avant la survie de l'espèce humaine! »

La manifestation s'est déroulée dans le calme et la bonne humeur avec des prestations de chansons engagées et des slogans qui ont rallié l'ensemble des participant(e)s.

SOURCE ACEF du Nord de Montréal

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]