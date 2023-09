Une semaine fort occupée pour le ministre Benoit Charette à la Climate Week de New York

QUÉBEC, le 22 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a conclu hier, à New York, une mission ayant permis de faire valoir les actions du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques et de renforcer les liens du Québec avec ses partenaires internationaux, en compagnie de l'émissaire aux changements climatiques du Québec, M. Jean Lemire.

Cette semaine, à la Climate Week, le ministre Charette a eu l'occasion de mettre de l'avant les actions concrètes entreprises par le gouvernement en ce qui concerne les marchés du carbone, l'électrification des transports, les bâtiments verts et la transition énergétique. Il a également accompagné le premier ministre du Québec, M. François Legault, invité par le secrétaire général, António Guterres, à assister à l'Assemblée générale des Nations Unies et à participer au premier Sommet sur l'ambition climatique.

Le ministre a également participé à une table ronde sur l'électrification du transport lourd. Il a pu y mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières années par le Québec en matière d'électrification des transports, grâce à des incitatifs gouvernementaux et à un cadre réglementaire favorable. De plus, le ministre a pris la parole lors d'un événement important de la Climate Week portant sur l'élimination des combustibles fossiles. Il a, à cette occasion, souligné l'engagement résolu du Québec en faveur des énergies renouvelables, qui s'est traduit par l'interdiction de l'exploration et de la production du pétrole sur son territoire. M. Charette a également participé à un événement portant sur les bâtiments écologiques et la décarbonation des édifices. Lors d'un événement consacré à la durabilité de l'hydroélectricité, il a fait valoir la position de leader d'Hydro-Québec dans la certification de la norme de durabilité de l'hydroélectricité.

Tout au long de la semaine, le ministre a pu renforcer les liens du Québec avec des partenaires internationaux. Il a eu des discussions constructives avec le ministre de l'Environnement et du Climat de la région de Lombardie, en Italie, M. Giorgio Maione, la directrice générale de la Coalition Under 2, Mme Champa Patel, et son homologue de la Colombie-Britannique, M. George Heyman. Il a également eu des entretiens avec des responsables politiques et économiques de la Ville et de l'État de New York, avec lesquels il a discuté de sujets tels que la tarification du carbone, domaine où le Québec est reconnu comme un pionnier grâce à son marché du carbone performant. Il a aussi été présent au lancement des travaux de construction de la station de conversion de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express. Le ministre Charette accompagnait d'ailleurs le premier ministre, M. François Legault, lors de cette pelletée de terre marquant une étape de cet ambitieux projet, qui permettra d'acheminer de l'énergie propre vers New York depuis le Québec.

Au cours de cette mission, Benoit Charette a également rencontré le comité aviseur de la Délégation générale du Québec à New York pour discuter des mesures prises pour lutter contre les changements climatiques. La rencontre a permis d'identifier diverses initiatives visant à soutenir les exportations québécoises et à attirer des investissements directs dans le secteur environnemental. Enfin, ses échanges avec les représentants d'entreprises québécoises présents à la Climate Week lui ont permis d'en savoir plus sur leurs objectifs commerciaux et les défis auxquels leurs entreprises sont confrontées.

Citation :

« La Climate Week nous a donné l'occasion de faire progresser plusieurs dossiers avec nos partenaires, ce qui mènera à des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une économie prospère et résiliente. Le Québec joue un rôle de premier plan dans cette transformation et poursuivra son leadership auprès de ses partenaires internationaux. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

