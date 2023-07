UNE SEMAINE CHANTANTE OFFERTE PAR LES CONSERVATOIRES DE MUSIQUE DE RIMOUSKI ET DE SAGUENAY

RIMOUSKI, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est fier de présenter sa Semaine chantante qui prendra place du 24 au 27 juillet prochains aux Jardins de Métis. Avec le ténor Marc Hervieux en tête d'affiche et un double programme d'opérettes mettant en vedette les élèves du CMR, et également ceux du Conservatoire de musique de Saguenay (CMS), la Semaine chantante sera l'événement lyrique de la région cet été!

« C'est une joie, pour nous, de recevoir une activité lyrique d'aussi grande importance pour le développement des jeunes artistes en région, ainsi que le grand artiste ténor Marc Hervieux », exprime Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis.

La Semaine débutera le 24 juillet avec deux classes de maître présentées par Marc Hervieux pour les élèves en chant du CMR et du CMS. L'activité ouverte au public se déroulera de 13h à 15h ainsi que de 16h à 18h à l'aire Desjardins du Grand hall. Les personnes intéressées ayant acquitté les frais d'entrée pour les Jardins pourront se joindre au public tout à fait gratuitement.

Les activités se poursuivront le 26 juillet sur la Véranda de l'atelier Pierre Thibault avec un apéro opérettes 100 % Offenbach. Les élèves en chant du Conservatoire de musique de Saguenay présenteront Pomme d'Api dans une mise en scène de leur professeur Philippe Bolduc et accompagnés, au piano, par Jonathan Nemtanu. Après une courte pause, ce sera la classe d'Éthel Guéret du CMR qui montera sur scène avec le Mariage aux lanternes, une deuxième œuvre du célèbre compositeur français. La mise en scène sera de Mme Guéret et les élèves du CMR seront accompagnés par le pianiste Jérémie Pelletier. Le public est convié dès 17 h pour un apéro pré concert alors que la première opérette débutera vers 17 h 30. À la pause, de petites victuailles vous seront concoctées par le réputé chef de la région Pierre-Olivier Ferry.

Pour clore cette Semaine chantante, le ténor Marc Hervieux offrira un apéro récital le 27 juillet à l'espace scénique La Véranda de Pierre Thibault. Il sera accompagné pour l'occasion par Éric Sénéchal au piano. Le public pourra se diriger dès 17 h pour un court apéro alors que la musique débutera à 17 h 30.

« Je suis enchantée de ce que nous sommes en mesure d'offrir cette année, autant sur le plan pédagogique que pour le public qui aura le privilège de voir trois magnifiques événements. Entre le cours de maître, la représentation devant public et le récital de Marc Hervieux, mes élèves et ceux de Saguenay auront une occasion incroyable d'apprendre, de se dépasser et de s'imprégner d'art lyrique », mentionne Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

À noter que l'opérette est gratuite, mais il est recommandé de réserver sa place dès maintenant. Le récital de Marc Hervieux est payant et une réservation est requise via la billetterie des Jardins. Dans les deux cas, le public devra payer les frais d'entrée pour les Jardins ainsi que leurs consommations sur place. Les frais d'entrée pour le récital iront directement à la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. En cas de pluie, les deux événements auront lieu à l'aire Desjardins du Grand hall des Jardins de Métis.

Le CMR tient à remercier ses précieux partenaires qui ont rendu cette activité possible à savoir les Jardins de Métis, l'Opéra de Rimouski, qui a prêté décors et costumes pour les deux productions, ainsi que le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Plus d'informations sur la Semaine chantante sont également disponibles sur le site Web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

