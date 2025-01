UN PROJET ORCHESTRAL GRATUIT POUR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON - En partenariat avec le Conservatoire de musique de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski (CMR) est fier d'annoncer la création du nouveau programme Concentration musique-orchestre de l'école Élisabeth-Turgeon, développé en partenariat avec le Centre de services scolaire des Phares et en collaboration avec l'École de musique du Bas-Saint-Laurent. Le projet bénéficie également de la précieuse collaboration de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), qui joue un rôle de mentorat essentiel dans la mise en œuvre de ce nouveau programme.

Destinée aux jeunes de la 4e, 5e et 6e année, cette concentration bonifiera l'offre actuelle de l'école en proposant désormais l'enseignement des instruments à cordes, transformant donc l'harmonie existante en orchestre symphonique en devenir. Le Conservatoire et ses collaborateurs souhaitent démocratiser l'apprentissage de la musique et c'est pourquoi ce nouveau programme est offert tout à fait gratuitement. « Notre objectif, c'est de rejoindre le plus de jeunes possibles et de leur transmettre un savoir universel qui les aidera à peaufiner toutes sortes de qualités dans leur vie future. En effet, apprendre un instrument de musique et jouer dans un ensemble développe une multitude de compétences, allant de la dextérité fine au savoir-être, tout en favorisant le développement cognitif, ce qui entraîne souvent une meilleure concentration. Ce sont tous ces effets bénéfiques que nous souhaitons instaurer avec ce projet », exprime Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

La Concentration musique-orchestre de l'école Elisabeth-Turgeon s'inspire de l'expérience du directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), M. Rafael Payare, lui-même issu du programme vénézuélien « El Sistema » qui lui a permis d'entrer en contact avec la musique symphonique à un jeune âge. La nouvelle concentration proposera un environnement d'apprentissage où chaque enfant sera sur un même pied d'égalité, favorisant la diversité et l'inclusion. Les élèves, qu'importe leur contexte sociodémographique, leur origine ethnique ou leur niveau de connaissances en musique, apprendront et partageront ensemble, dans un cadre ouvert et collaboratif. L'objectif est de créer une atmosphère où chaque jeune peut progresser à son propre rythme, tout en enrichissant son expérience par la rencontre et l'échange avec les autres grâce à la musique. « Toute l'équipe du Centre de services scolaire des Phares est très contente de cette addition à l'offre scolaire de la région. Nous sommes confiants de l'impact positif qu'aura cette concentration sur le développement des élèves participants », affirme Nancy Prévéreault, directrice générale du Centre de services scolaire des Phares.

Offert dès la prochaine année scolaire, la période d'inscription au programme se tient jusqu'au 26 janvier 2025, et est ouverte aux élèves de l'ensemble du territoire. « Nous avons très hâte de rencontrer tous les nouveaux musiciens en herbe qui se joindront à notre programme d'harmonie pour en faire un orchestre symphonique. Explorer le répertoire pour orchestre sera vraiment une expérience enrichissante pour toutes les personnes impliquées! », mentionne Nathalie Lévesque, directrice de l'école Élisabeth-Turgeon.

Ce projet n'aurait pas pu être réalisé sans le précieux soutien financier de la Corporation du Grand séminaire de Saint-Germain de Rimouski, qui contribue au projet à la hauteur de 50 000 $ par année avec un engagement de 3 ans, ainsi que la Fondation Jack-Herbert qui soutient à nouveau le CMR avec une somme de 100 000 $. Leur générosité garantit ainsi la gratuité du programme pour tous les élèves participants.

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

