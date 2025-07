UNE TROISIÈME ÉDITION POUR LA SEMAINE CHANTANTE

RIMOUSKI, QC, le 3 juill. 2025 /CNW/ - La Semaine chantante est de retour pour une troisième édition dans le cadre enchanteur des Jardins de Métis, du 20 au 27 juillet 2025. Plusieurs activités viendront ponctuer cette semaine avec une programmation diversifiée, des invités de haut calibre, dont le ténor Marc Hervieux et la soprano Marie-Josée Lord, et près de 30 étudiantes et étudiants en chant des conservatoires de musique de Gatineau, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or.

Les étudiant.e.s au premier plan

Les étudiantes et étudiants des différents conservatoires auront l'occasion de se produire à plusieurs reprises avec notamment la chorale déambulatoire, les apéros opéras et deux concerts de mélodies françaises. Ainsi, le 24 juillet, à 17 h, un pastiche d'œuvres lyriques sur le thème de Cendrillon ainsi que l'œuvre Hänsel et Gretel seront présentés lors d'un premier Apéro Opéra.

Le 25 juillet, les étudiantes et étudiants investiront les Jardins historiques avec une chorale déambulatoire à 11 h et 11 h 30, puis présenteront, dès 17 h à La Véranda, une opérette collage alliant Les bavards et Les chefs qui chantent, sur un texte de Pascal Blanchet, lors d'un deuxième Apéro Opéra.

Le 26 juillet, la chorale déambulatoire fera son retour à 11 h et 11 h 30 dans les allées des Jardins historiques. Deux concerts intimes de mélodies françaises, mettant en lumière la richesse du répertoire lyrique francophone, seront ensuite offerts à 13 h et 15 h sur la galerie de la villa Estevan.

Des invités de marque

Le 20 juillet, la Semaine s'ouvrira dans une atmosphère chaleureuse avec un pique-nique musical à l'Espace Hydro-Québec de l'Arboretum. À 11 h 30 et 13 h, la chanteuse et comédienne Alice Pascual, accompagnée au piano par Michel-Alexandre Broekaert, interprétera un florilège de chansons françaises, en collaboration avec le Conservatoire de musique de Rimouski.

Le 23 juillet, le public est convié à un Apéro Récital exceptionnel dès 17 h, à La Véranda. La grande Marie-Josée Lord, accompagnée de Hugues Cloutier, directeur du Conservatoire de musique de Val-d'Or, au piano, proposera un programme raffiné, mariant puissance vocale et sensibilité musicale.

Le 27 juillet, la clôture de la Semaine se fera en toute liberté musicale avec un pique-nique carte blanche, à 11 h 30 et 13 h, offert par le baryton Philippe Bolduc, professeur au Conservatoire de musique de Saguenay, et le pianiste Michel-Alexandre Broekaert, en collaboration avec le Conservatoire de musique de Rimouski.

Quelques ateliers et classes de maître

Le 21 juillet, à 13 h, un atelier public sur le jeu scénique sera animé par la chanteuse et comédienne Alice Pascual à l'aire Desjardins du Grand hall. Cette activité ouverte à tous permettra d'explorer les bases de l'interprétation dramatique dans un contexte lyrique.

Le 22 juillet, les deux têtes d'affiche de la programmation partageront leur savoir-faire lors de deux classes de maître en chant à l'aire Desjardins du Grand hall. En effet, à 10 h, Marie-Josée Lord travaillera avec les étudiantes et étudiants individuellement. Puis, à 13 h, elle sera rejointe par Marc Hervieux pour une session approfondie en duo, offrant aux participants une expérience pédagogique unique.

« Participer à la Semaine chantante permet à nos étudiantes et étudiants de côtoyer des artistes invités de haut niveau dans un environnement propice à la création et à l'exploration. C'est une occasion précieuse pour eux de grandir, tant sur le plan musical qu'humain », affirme Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Inscription et billetterie

La plupart des activités présentées lors de la Semaine chantante sont gratuites pour toutes les personnes qui s'acquittent des droits d'entrée aux Jardins de Métis. Trois événements sont cependant payants, c'est pourquoi il est possible de se procurer un passeport donnant un accès gratuit aux Jardins de Métis pendant toute la Semaine chantante, en plus de pouvoir assister aux deux Apéros Opéras présentés par les étudiantes et étudiants, de même qu'à l'Apéro Récital de la soprano Marie-Josée Lord. Plusieurs tarifs sont disponibles sur le site web des Jardins de Métis pour se procurer le passeport de la Semaine chantante. Les spectateurs et spectatrices peuvent également acheter leur billet pour chaque événement séparément. Les informations sont disponibles sur le site Web des Jardins de Métis.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

