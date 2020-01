Une responsabilisation accrue des entreprises pour le recyclage de 100 % des matières au Québec

Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 (PDGMR) de l'agglomération de Montréal

MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des consultations publiques sur le projet de modification du PDGMR 2020-2025 auxquelles participe Éco Entreprises Québec (ÉEQ) ce vendredi 10 janvier, celui-ci met de l'avant la nécessité d'accroître la responsabilité des entreprises, qui mettent en marché des produits emballés et des imprimés, afin d'atteindre l'objectif commun de recycler l'ensemble des matières récupérées au Québec.

« Dans le contexte actuel de crise, le statu quo n'est pas une option et ÉEQ salue la volonté de la Ville de se doter de cibles ambitieuses pour contribuer à l'implantation d'une réelle économie circulaire des matières recyclables au Québec, souligne Mathieu Guillemette, directeur principal, Service aux municipalités chez ÉEQ. La modernisation du système de collecte sélective est incontournable et son succès repose notamment sur un rôle accru des entreprises dans la gestion des matières recyclables, en partenariat avec les municipalités. »

Dans sa présentation à la consultation publique sur le PDGMR, ÉEQ met l'accent sur trois facteurs essentiels pour contribuer à la transformation du système de collecte sélective québécois :

Prendre en considération la modernisation de la collecte sélective à l'échelle provinciale, ainsi que le rôle accru qu'auront à jouer les entreprises mettant en marché des produits emballés et des imprimés; Baser les décisions relatives à l'utilisation des produits et des matières sur l'écoconception et sur des analyses rigoureuses afin de s'assurer de faire des choix éclairés; Exercer les pouvoirs municipaux dans le meilleur intérêt du système de collecte sélective en fonction d'un nouveau cadre légal et réglementaire et d'un partenariat renouvelé entre le monde municipal et les entreprises.

