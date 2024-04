Une réponse aux besoins croissants de services - 1,7 M$ supplémentaires au CQCM pour appuyer les coopératives

LÉVIS, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une subvention additionnelle de 1,7 million de dollars au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) afin de répondre aux besoins croissants des coopératives. Cette enveloppe, qui s'échelonne jusqu'en 2025, s'ajoute à celle de 9,86 millions de dollars accordée à l'organisme en mai 2023 dans le cadre de l'Entente de partenariat pour le développement des coopératives.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion des Journées du CQCM.

Les coopératives rencontrent des défis importants et complexes en matière de gestion, de coûts, de marchés, de ressources humaines et de vie démocratique. Le CQCM sera ainsi en mesure d'évaluer comment renforcer la coordination du développement coopératif au Québec, d'établir des partenariats avec l'écosystème et de mettre en place une surveillance structurée ainsi que des cellules d'innovation. Les initiatives du CQCM permettront d'accompagner environ 75 coopératives, en plus des 350 accompagnements réalisés en moyenne par année dans le cadre de l'Entente.

Citations :

« Le CQCM occupe une position centrale et stratégique dans l'évolution du mouvement coopératif et mutualiste au Québec. Cette aide supplémentaire renforcera les services d'accompagnement offerts aux coopératives, tout en ciblant les solutions pour répondre aux besoins des collectivités. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Les principes fondamentaux du modèle coopératif alimentent le développement d'entreprises solides et de communautés dynamiques. Les coopératives sont un véhicule efficace pour tendre vers une économie plus résiliente, locale et durable en misant sur la propriété collective et la prospérité de nos entreprises. Nous sommes ravis de soutenir les entrepreneurs québécois qui choisissent cette voie coopérative, en partenariat avec le CQCM. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« L'enveloppe additionnelle permettra à l'écosystème d'accompagnement au développement des coopératives d'accélérer la mise en œuvre de solutions quant aux enjeux de consolidation et de croissance des entreprises selon les différents secteurs d'activité. Cette entente historique entre le mouvement coopératif et mutualiste et le gouvernement du Québec, conclue en 2004, génère toujours des résultats probants. Ce soutien témoigne de la volonté de bonifier l'apport des coopératives au développement du Québec dans un contexte où nous devons être innovants pour répondre aux défis sociétaux. »

Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Faits saillants :

La contribution de 1,7 million de dollars provient du Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES) 2020-2025. Ce plan, doté d'une enveloppe de 137 millions de dollars, a pour but de renforcer la position des entreprises d'économie sociale en tant qu'acteurs essentiels à la vitalité socioéconomique du Québec par leur réponse adaptée et durable aux besoins des individus et des collectivités.

Fondé en 1940, le CQCM a pour mission de participer au développement social et économique du Québec en favorisant le plein épanouissement du mouvement coopératif et mutualiste.

L'Entente de partenariat pour le développement des coopératives a pour objectifs de regrouper les principales activités stratégiques de développement coopératif appuyées par le ministre, d'accompagner les coopératives dans un continuum de services en entrepreneuriat collectif et de contribuer à la réalisation d'activités structurantes et innovantes pour le développement coopératif.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Antoine de la Durantaye, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Tél. : 418 558-6039; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]