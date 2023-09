Une rentrée festive à l'UQAM!

MONTRÉAL, le 31 août 2023 /CNW/ - Performances artistiques, mini pow-wow, danse de rue et cinéma en plein air figurent au programme. La communauté uqamienne pourra profiter de plusieurs activités festives au cours de la semaine de la rentrée universitaire, du 5 au 8 septembre prochains, tandis que des étudiantes, étudiants, diplômées et diplômés offriront des prestations artistiques qui en mettront plein la vue sur le campus central et le Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Comme Stéphane Pallage l'indique dans une vidéo réalisée pour sa première rentrée à titre de recteur, celle-ci est « l'occasion de prendre le pouls de l'effervescence urbaine et de la vie montréalaise. C'est aussi l'occasion de constater le talent et le dynamisme de la communauté de l' UQAM ».

L'une de ces activités débutera dès le 1er septembre, lors de la semaine des activités d'accueil institutionnel et facultaire , tandis que l'ancien étudiant en design graphique Thaïla Kham Po réalisera une murale en direct, de 9 h à 17 h, dans l'espace informel A-M850, près de la cafétéria Hubert-Aquin. Sa performance se poursuivra jusqu'au 11 septembre.

Mardi 5 septembre

Afin de marquer la rentrée, le clocher de l'UQAM sonnera à 9 h et à 12 h 30 du 5 au 8 septembre.

À l'Agora du pavillon Judith-Jasmin, de 8 h 30 à 9 h 15, l'étudiante au baccalauréat en musique Audrey Charles présentera un miniconcert. Elle interprétera quelques compositions originales et des reprises de chansons francophones, en formule voix et guitare solo.

De 12 h à 14 h, la Fête de la rentrée se déroulera sur la place Pasteur. On procédera au lancement de la bière non alcoolisée La bonne élève développée en partenariat avec la microbrasserie Saint-Houblon située dans le Quartier latin et cofondée par l'étudiant au MBA pour cadres Alexandre Verville (C. administration, 2011). Des membres des équipes sportives des Citadins animeront des jeux d'adresse.

Mercredi 6 septembre

Le diplômé du baccalauréat en design graphique Philippe Mathieu (B.A. design graphique, 2018) créera une œuvre éphémère dans les fenêtres de la cafétéria du pavillon Hubert-Aquin, de 8 h 30 à 10 h 30. Sa performance sera suivie, de 12 h à 14 h, d'une séance d'illustration d'un cahier de la rentrée, qui sera remis gratuitement (en quantités limitées) aux personnes présentes.

De 12 h à 14 h, la Fête de la rentrée se déroulera cette fois au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, près de la cour intérieure du pavillon des Sciences biologiques. On pourra y déguster la bière La bonne élève. Des membres des équipes sportives des Citadins animeront des jeux d'adresse.

De 17 h à 19 h, un mini pow-wow est organisé sur la place Pasteur par le Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante (BIRÉ) et le Niska (l'espace destiné aux personnes étudiantes autochtones). On pourra y entendre les chants et les tambours du groupe atikamekw The Northern Voice ainsi qu'assister à une danse traditionnelle par des artistes autochtones, notamment des communautés abénaquise d'Odanak et anicinapek de Pikogan. Les personnes des Premiers Peuples de l'Université et de la métropole ainsi que toute la communauté universitaire sont invités à se joindre à la danse. Cet événement, une première à l'UQAM, constitue une belle occasion de sensibiliser toutes les personnes étudiantes, le personnel et le public à la richesse et à la diversité de la culture autochtone.

L'exposition Egostellar de la finissante du baccalauréat en gestion et design de la mode Julia Sylvain-Beauparlant occupera la vitrine du pavillon de Mode (280, rue Sainte-Catherine Est), du 6 septembre au 20 octobre.

Jeudi 7 septembre

Le diplômé du baccalauréat en design graphique Philippe Mathieu (B.A. design graphique, 2018) créera une œuvre éphémère dans les fenêtres du pavillon Président-Kennedy, de 8 h 30 à 10 h 30. Sa performance sera suivie, de 12 h à 14 h, d'une séance d'illustration d'un cahier de la rentrée, qui sera remis gratuitement (en quantités limitées) aux personnes présentes.

La grande rentrée du Quartier latin

En parallèle avec les activités universitaires, La grande rentrée du Quartier latin animera les 7 et 8 septembre la rue Saint-Denis, entre la rue Ontario et le boulevard De Maisonneuve ainsi qu'aux abords du clocher Saint-Jacques. L'événement est organisé par le Partenariat du Quartier des spectacles en collaboration avec plusieurs partenaires, dont l'UQAM. Des étudiantes et étudiants offriront pour l'occasion des performances en arts visuels (12 h à 18 h), des prestations musicales (12 h, 13 h 30 et 15 h) et des spectacles de danse (12 h à 16 h).

Jeudi 7 septembre

Un spectacle de lutte sera présenté sur la place Pasteur le 7 septembre, de 16 h à 18 h 30, par l'émission Les rois de l'arène de CHOQ.ca, la radio universitaire de l'UQAM.

De 18 h à 20 h, une performance de danse de rue se déroulera sur la rue Saint-Denis, tandis que de 18 h 45 à 19 h 45, les membres de la communauté universitaire pourront assister à un spectacle de rap présenté par CHOQ.ca sur la place Pasteur. Un DJ accompagnera de 20 h à 23 h les participantes et participants qui voudront terminer la soirée en dansant sur la place Pasteur.

Vendredi 8 septembre

Les courts métrages, dont plusieurs réalisés par des cinéastes uqamiennes et uqamiens, seront à l'honneur dans le cadre du Festival Courts d'un soir. Les projections auront lieu sur la place Pasteur à la tombée du jour, de 19 h à 21 h.

Pendant toute la semaine

Au cours de la semaine du 5 septembre, on pourra admirer une courtepointe réalisée par les étudiantes et étudiants du baccalauréat en arts visuels et médiatiques dans le cadre d'un cours donné par Frédérique Ulman-Gagné. L'œuvre sera exposée au pavillon Judith-Jasmin, à l'entrée de la Galerie de l'UQAM, au 1400, rue Berri.

Au pied du clocher Saint-Jacques, on pourra expérimenter le jeu mobile UQAMino, conçu par une équipe de la maîtrise en communication, qui consiste en un pèlerinage ludique sur le campus de l'UQAM pour découvrir des lieux cultes et des personnages attachants.

Cet article a d'abord été publié dans Actualités UQAM le 28 août 2023.

Les membres des médias souhaitant filmer et prendre des photos des diverses activités sur le campus central de l'UQAM peuvent communiquer avec la soussignée.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Julie Meunier, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux, Service des communications, Tel.: 514 987-3000, poste 1707, Cell.: 514 895-0134, [email protected]