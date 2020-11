Une rencontre satisfaisante entre la FFARIQ et le ministre Lionel Carmant

QUÉBEC, le 17 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), Geneviève Rioux, est satisfaite de la rencontre virtuelle qui s'est déroulée hier avec le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, le Dr Lionel Carmant. À l'occasion de cette deuxième rencontre avec le ministre, Mme Rioux a eu des échanges constructifs avec le ministre sur différents sujets qui tiennent à cœur aux familles d'accueil.

« Le ministre et moi avons la volonté de travailler conjointement pour assurer le bien-être et la protection des enfants qui sont accueillis par des familles d'accueil. Au terme de cette nouvelle rencontre avec le ministre Carmant, je réitère ma disponibilité à poursuivre le dialogue et à lui faire part de nos expériences et observations », affirme Mme Rioux.

Lors de cette discussion, il a été notamment question de la collaboration entre la FFARIQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux, des pistes de solutions à mettre en place pour recruter et pour favoriser une meilleure rétention des familles d'accueil, le passage à la vie adulte des jeunes accueillis en famille d'accueil et du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, attendu pour le mois d'avril 2021.

« Il ne fait aucun doute que le ministre est à l'écoute et prêt à poser des gestes pour soutenir les familles d'accueil. Avec la réforme à venir de la Loi sur la protection de la jeunesse, l'année 2021 sera charnière pour les enfants. Je me suis engagée auprès de la FFARIQ pour protéger les jeunes, un enfant à la fois et je suis convaincue qu'ensemble, nous réussirons à mettre en œuvre des solutions durables », déclare Mme Rioux.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

