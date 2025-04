LA FFARIQ souhaite la bienvenue à la toute première - Commissaire au bien-être et aux droits des enfants

QUÉBEC, le 11 avril 2025 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) souhaite la bienvenue à la toute première commissaire au bien-être et aux droits des enfants, Marie-Eve Brunet Kitchen et lui souhaite le meilleur des succès dans l'exercice de sa nouvelle charge publique.

« Après un an d'attente, je suis soulagée et heureuse de cette nomination. Les enfants pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ont plus que jamais besoin d'une voix forte et indépendante, d'un véritable "chien de garde" qui veillera à ce que leurs droits soient respectés et tous leurs besoins comblés », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente provinciale de la FFARIQ. « J'ai hâte de discuter avec la commissaire de la mission essentielle des familles d'accueil qui veille au bien-être et la stabilité des enfants les plus vulnérables du Québec », a-t-elle ajouté.

La FFARIQ rappelle que la nouvelle commissaire a pour rôle d'assurer la transparence, l'imputabilité et l'efficacité des services offerts aux enfants de la DPJ. Elle espère qu'elle saura rapidement s'attaquer aux défis persistants du système de protection de la jeunesse, notamment en matière de transparence des enquêtes, d'inclusion des familles d'accueil dans les processus décisionnels et de suivi des recommandations du rapport Laurent. Elle pourra compter sur l'entière collaboration de la FFARIQ, qui représente près de 3 700 familles d'accueil qui accueillent environ 6 000 enfants, pour assurer la protection et l'épanouissement de tous les enfants.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a célébré ses 50 ans en 2024. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

