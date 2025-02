La FFARIQ est fière de représenter toutes les familles d'accueil de Montréal

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) est fière de représenter et de soutenir les familles d'accueil dédiées à l'enfance de la région de Montréal. Elle compte désormais dans ses rangs plus de 860 familles d'accueil montréalaises incluant celles de la région de Batshaw qui sont membres depuis plusieurs années.

Précisons que l'intégration des établissements du réseau de la santé au sein de Santé Québec fait en sorte qu'une seule et unique association peut désormais défendre les droits des familles d'accueil à l'enfance sur le territoire de Montréal pour les prochaines années.

« Je tiens à remercier sincèrement ces familles d'accueil pour leur confiance. Leur arrivée au sein de la Fédération est un formidable élan qui nous permettra de porter encore plus haut et fort la voix des familles d'accueil, et ce, sans oublier celle des enfants qu'elles accueillent », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente de la FFARIQ. « J'ai été à leur rencontre et j'ai constaté qu'elles sont des familles de cœur dédiées au bien-être et à la stabilité de leurs enfants au quotidien », ajoute-t-elle.

Forte du succès de cette dernière période de maraudage, la FFARIQ demeure résolument engagée à poursuivre son travail de représentation auprès des instances gouvernementales afin de défendre les droits et les intérêts des familles d'accueil et des enfants qu'elles accueillent. Elle continuera également d'offrir des services de soutien et de formation de qualité pour assurer le bien-être de tous.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

Depuis 50 ans, la FFARIQ se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants. Pour en connaître davantage sur la mission de la FFARIQ, visitez le site web : FFARIQ.org.

