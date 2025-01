Une rencontre avec les aîné(e)s sous le signe de la sécurité

MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Le 10 janvier en matinée, 150 personnes ont pris part à cette nouvelle édition du Déjeuner des aîné(e)s du Sud-Ouest, au centre sportif de la Petite-Bourgogne. Ce rendez-vous annuel, organisé en début d'année, demeure un moment privilégié pour aller à la rencontre des personnes aîné(e)s de la communauté qui peuvent ainsi échanger en toute convivialité avec les élu(e)s et le personnel de l'Arrondissement sur leurs préoccupations et les sujets leur tenant à cœur.

Des représentants du Service de police de la Ville de Montréal, du Service de sécurité incendie de Montréal et de Prévention Sud-Ouest répondent aux questions des citoyens et citoyennes. (Groupe CNW/Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal))

L'événement de cette année s'est tenu sous le signe de la sécurité avec la présence de kiosques du Service de police de la Ville de Montréal (poste de quartier 15), du Service de sécurité incendie de Montréal et de Prévention Sud-Ouest.

Citation : « Cet événement rassembleur et convivial dénote notre engagement à demeurer chef de file de la démarche Montréal Métropole amie des aînés (MADA). Cette fois, nous avons mis l'accent sur la sécurité, un facteur névralgique pour garder nos aîné(e)s actifs et éviter l'isolement. Que ce soit au plan de la prévention des incendies ou de la prévention des fraudes, du vol et des abus, il est primordial que les aîné(e)s se sentent en sécurité chez eux et dans notre arrondissement, et qu'ils sachent qu'en cas de besoin, ils ont accès à des ressources pouvant les aider. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des professionnels de l'Arrondissement, aussi sur place, ont pu renseigner les convives sur l'offre de services des quatre bibliothèques du Sud-Ouest et de la maison de la culture Marie-Uguay, de même que sur la campagne de propreté et autres services du Sud-Ouest offerts aux personnes aînées.

Consultez l'album photos en ligne.

