Une relève percutante pour la Maison d'Haïti - Le Conseil d'administration de la Maison d'Haïti est heureux d'annoncer la nomination de Mme Arcelle Appolon à titre de nouvelle directrice générale

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Au terme d'une carrière de plus de 40 ans d'indéfectible engagement, Mme Marjorie Villefranche a annoncé son départ pour une retraite bien méritée. Au cours de ces années, elle a vu et a fait grandir la Maison d'Haïti.

Le Conseil d'administration de la Maison d'Haïti, par la voix de son président, M. Gérald Calixte, est heureux de vous annoncer la nomination de Mme Arcelle Appolon à titre de directrice générale de la Maison d'Haïti. Le comité de sélection responsable du processus de dotation a retrouvé chez cette dernière tous les attributs reliés aux critères du poste.

Mme Appolon prendra la relève de Mme Villefranche qui l'accompagnera dans cette transition, à compter du 5 mai 2025.

Gestionnaire dynamique et engagée, Arcelle Appolon se distingue par une trajectoire professionnelle alliant le service public et l'engagement communautaire.

Cadre à la Ville de Montréal depuis plus de 11 ans, elle dirige le Bureau Accès Montréal de l'Arrondissement de Mercier - Hochelaga - Maisonneuve depuis 2022. Elle pilote aussi des projets d'envergure dans le secteur communautaire, notamment en inclusion numérique, leadership jeunesse et en gestion. Elle dirige l'Académie de leadership Louverture-Mandela du Fonds 1804 et coordonne la Concertation haïtienne pour les migrant.e.s (CHPM).

Impliquée en gouvernance en contexte professionnel et communautaire, elle est Première vice-présidente du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, administratrice de l'Association des cadres municipaux de la Ville de Montréal et de la Maison d'Haïti. Elle a aussi présidé le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation (KEPKAA) et le Mois du créole à Montréal.

Détentrice d'un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal, elle est l'auteure du livre jeunesse bilingue (créole haïtien - français), Les aventures de Nanou et Ti Ko. Ses réalisations ont été reconnues à plusieurs occasions, dont à titre de lauréate du Mois de l'histoire des Noir.e.s en 2024.

« Je suis très heureuse de ce choix. Arcelle est la personne idéale pour ce poste, elle très engagée dans sa communauté ainsi qu'à la Maison d'Haïti, en plus d'être une gestionnaire hors pair. J'ai très hâte de travailler avec elle. Cette période de transition sera l'occasion de lui transmettre tous les rouages et surtout de partager avec elle ma grande passion pour notre chère Maison d'Haïti. Je sais qu'elle est déjà prête à assurer cette fonction. » Marjorie Villefranche

« C'est avec humilité et détermination que je me joins à l'équipe d'employé.e.s et de bénévoles dévoué.e.s de la Maison d'Haïti, afin de contribuer à la vision de celles et ceux qui ont façonné cette organisation au fil des décennies. J'estime qu'il s'agit d'un véritable privilège de pouvoir participer au développement et à la pérennité de ce pilier de nos communautés. Ensemble, tourné.e.s vers l'avenir, nous continuerons à bâtir un espace inclusif, engagé et porteur d'espoir.» Arcelle Appolon

SOURCE Maison d'Haïti

Pour information : Jean-Pierre Chancy, Vice-président, Conseil d'administration, Maison d'Haïti, Téléphone : 514 731-5978 | Courriel : [email protected]