7e édition du Festival Afro Urbain (FAU) - La Maison d'Haïti célèbre l'art et la culture des artistes afro-descendants !

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ - La 7e édition du Festival Afro Urbain (FAU), un rendez-vous culturel riche et diversifié dédié à l'expression afro-descendante, aura lieu cette année les 2, 3 et 4 mai 2025. Présenté au Centre des Arts de la Maison d'Haïti sous le thème « Avenues Lumineuses », il vise à mettre la table pour la nouvelle génération d'artistes, en musique, arts visuels, cinéma et en écriture. Sélectionnée, entre autres, pour son implication au sein de sa communauté, son leadership et son talent remarquable : Rebecca Jean, auteure-compositrice et interprète, est la porte-parole de cette 7e édition du Festival.

Une programmation qui rassemble des artistes fiers de leurs racines

Avec une programmation variée mettant de l'avant des têtes d'affiche reconnues et aux disciplines diverses, le FAU donne accès à des activités pour les petits et les grands, des ateliers gratuits, en plus de prestations musicales en soirée au coût de 10$.

La soirée d'ouverture du Festival débutera avec un vernissage de l'artiste multidisciplinaire appréciée des médias : Esther Calixte-Béa, également connue sous le nom de Queen Esie, activiste de la pilosité féminine. Le vernissage sera suivi d'une performance de Donald Dogbo, artiste-musicien et batteur ivoirien, héritier d'une lignée de tambourinaires par son grand-père et nommé révélation Radio-Canada 2024-2025.

Le FAU organise une journée jeunesse dont une matinée avec des ateliers de percussion offerts par Daniel Bellegarde, percussionniste, compositeur, arrangeur et archiviste. Lors de cette journée dédiée aux enfants, le FAU offrira une représentation du film Métamorphose en 3 temps d'Etienne Langlois. La projection sera suivie d'une rencontre avec le réalisateur ainsi que les protagonistes du film, Joseph Versaille, Jiya Patel et Salomon Fremont. L'histoire présente trois adolescents vivant dans le quartier Parc-Extension de Montréal et qui sont confrontés à différentes formes de violences.

En deuxième soirée, place à la révélation Radio-Canada 2024-2025, Kizaba, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et pionnier de la musique afroélectro congolaise. Basé à Montréal, son album Kzavibe fut sélectionné aux Juno Awards 2024.

La troisième journée du Festival comprend trois événements majeurs :

Le Brunch des créatrices réunira des femmes créatrices afro-descendantes, qui échangeront, entre autres, sur les avenues pour éclairer les zones d'ombre de nos histoires contemporaines.

réunira des femmes créatrices afro-descendantes, qui échangeront, entre autres, sur les avenues pour éclairer les zones d'ombre de nos histoires contemporaines. Après-midi littéraire : Table ronde Perspective des jeunes écrivain.e.s Afro-Québécois.e.s

⎯ Fabrice Vil : auteur, entrepreneur, conférencier et chroniqueur

⎯ Philippe Néméh-Nombre : auteur et professeur adjoint à l'Université Saint-Paul

⎯ Léa Murat-Inglés : auteure, étudiante au doctorat en littérature à l'Université de Sherbrooke

Cet après-midi littéraire sera animé par Frantz Voltaire, directeur du CIDIHCA, intellectuel engagé, historien, figure marquante de la communauté haïtienne montréalaise.

Soirée de clôture

Naïma Frank, Montréalaise d'origine haïtienne, l'autrice-compositrice-interprète qui allie le R&B alternatif aura l'honneur de la performance musicale de clôture.

Les prestations du Festival seront aussi diffusées en direct sur Pakapala TV , chaîne de télévision Web de la Maison d'Haïti.

Un lieu qui inspire et qui unit

Situé dans le quartier Saint-Michel, le Centre des Arts de la Maison d'Haïti, est le cœur du Festival Afro Urbain. C'est un espace unique de création, de diffusion et d'accompagnement destiné aux artistes afro-descendants. Il soutient la création artistique et offre une vitrine culturelle aux Montréalais.e.s.

« Le Centre des Arts de la Maison d'Haïti est un espace de convergence culturelle où la diversité est célébrée et le développement artistique est encouragé. » Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti

En organisant des initiatives telles que le Festival Afro Urbain qui contribue à la valorisation des artistes afro-descendants de Montréal, en plus d'être un lieu créatif et inclusif, le Centre des Arts de la Maison d'Haïti se situe comme un acteur incontournable et essentiel de la riche vie culturelle de Montréal.

Pour voir la programmation complète : https://www.artsmh.org/web/festival-afro-urbain/

À propos du Festival Afro Urbain

Le Festival Afro Urbain, présenté par la Maison d'Haïti, est un festival qui célèbre l'art et la culture des afro-descendants.e.s, au Centre des Arts de la Maison d'Haïti (CAMH). Il vise à promouvoir la diversité culturelle présente au Québec. C'est un espace de partage, de réflexion, de diffusion et de transmission de l'héritage culturel afro-descendant.

À propos de la Maison d'Haïti

La Maison d'Haïti est une organisation communautaire et culturelle fondée en 1972 qui a pour mission l'accueil, l'intégration, l'éducation, et l'amélioration des conditions de vie des personnes d'origines haïtiennes, afro-descendantes et immigrantes. Dédiées à la défense de leurs droits et à la promotion de leur participation, les interventions de la Maison d'Haïti sont axées sur l'approche citoyenne. Elle développe pour ses participant.e.s des activités d'éducation, d'accueil, d'intégration, d'encadrement des jeunes et des familles, de renforcement de l'autonomisation des femmes, d'insertion économique, sociale et culturelle.

SOURCE Maison d'Haïti

Pour toute information : Alex Nitsiou, Relations publiques, [email protected], 514-443-3731