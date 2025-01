Commémoration du Séisme du 12 janvier 2010 en Haïti. Quinze ans déjà!

MONTRÉAL, le 7 janv. 2025 /CNW/ - Il y a 15 ans, le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre ravageait une partie de la République d'Haïti, faisant près de 300 000 morts et plus d'un million de déplacé.e.s.

Depuis cette date Ayiti a vécu d'autres drames et des crises politiques plus violentes encore que le séisme de 2010. La singulière capacité de résistance de notre pays est mise à rude épreuve et son entêtement à chercher la vie étonne toujours.

AYITI TOUJOU LA !

Quinze ans plus tard, le peuple haïtien s'évertue à vivre avec une détermination qui continue d'inspirer et d'émouvoir la planète. Pour se rappeler et célébrer « AYITI Toujours Vivante », cette année encore, la Maison d'Haïti invite la communauté Montréalaise à se joindre à elle pour une cérémonie de commémoration le Dimanche 12 janvier 2025 à partir de 16h30 à la Maison d'Haïti au 3245 avenue Émile Journault Montréal H1Z 0B1

Cette commémoration est un hommage à toutes celles et ceux qui ont vécu de près ou de loin ce terrible drame et à toutes celles et ceux qui résistent actuellement à la violence politique et à celle des gangs armés.

Une minute de silence, un arrêt pour puiser force, courage et espoir !

La cérémonie pourra aussi être suivie en ligne https://www.mhaiti.net/reunion/auditorium

