Parmi les autres produits proposés ce mois-ci, notons :

la pièce de 10 $ en argent fin 2020 - Ô Canada ! : Plein air, qui s'inscrit dans une série de six pièces représentant chacune un symbole ou une scène emblématique du Canada du point de vue d'un artiste;

la pièce de 1/10 oz en or pur 2020 - Hommage à Alex Colville : Pièce de 1 cent de 1967, une œuvre intemporelle qui souligne le 100 e anniversaire de naissance de l'artiste;

la pièce de 3 $ en argent fin 2021 - Emblèmes floraux du Canada - Nunavut : Saxifrage à feuilles opposées, imaginée par Lisa Thomson-Khan ;

la pièce de 5 $ en argent fin 2021 - Feuille d'érable en argent - Marque d'atelier W, un éternel coup de cœur des collectionneurs frappé dans l'usine de la Monnaie à Winnipeg ;

la pièce de 20 $ en or pur 2021 - 100 e anniversaire des armoiries du Canada , où les armoiries créées pour le Canada en 1921 sont reproduites avec une précision extraordinaire;

la pièce de 50 $ en argent fin 2021 - Premier siècle de la Confédération : Le début d'une ère nouvelle, œuvre de l'artiste Glen Green qui réunit les effigies de cinq monarques;

la pièce de 50 $ en or pur 2021 - Feuille d'érable en or - Marque d'atelier W, un hommage frappé à Winnipeg de la pièce d'investissement Feuille d'érable en or de la Monnaie, renommée de par le monde;

la pièce de 125 $ en argent fin 2021 - Dragon triomphant, dont le motif est signé Simon Ng ;

la pièce de 200 $ en or pur 2021 - Hommage à la diversité du Canada : Amour éternel, une création d'inspiration celtique de Bonnie Ross ;

l'ensemble épreuve numismatique en argent fin 2021 - 100 e anniversaire du Bluenose, où la légendaire goélette brille sous un placage d'or;

la collection de rouleaux spéciaux 2021 - Premières pièces frappées, qui rassemble des exemplaires hors-circulation des premières pièces millésimées 2021.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du site www.monnaie.ca, et des images se trouvent ici.

On peut commander ces produits auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada ou le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant au www.monnaie.ca.

