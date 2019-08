Une protection accrue des résidents et des entreprises contre les sécheresses à Victoriaville

VICTORIAVILLE, QC, le 7 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin de soutien pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les sécheresses pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, en compagnie du maire de Victoriaville, monsieur André Bellavance, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement pour protéger et sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la Ville de Victoriaville.

Les sécheresses sont l'une des principales menaces sur les ressources en eau au Québec. La Ville de Victoriaville fait face à des enjeux qui compromettent la protection des résidents contre les incendies alors que les sécheresses périodiques s'accentuent en raison des changements climatiques.

Le projet vise à mettre en place une réserve d'eau brute protégée des eaux du réservoir Beaudet, avec deux prises d'eau distinctes, dont une prise supplémentaire qui va alimenter la nouvelle réserve d'eau brute. Le projet comprend également le rétablissement du volume d'eau d'une partie du réservoir Beaudet afin de permettre d'obtenir une réserve d'eau brute suffisante pour faire face à une sécheresse importante.

Enfin, une installation permanente de déshydratation des sédiments permettra de sécher les sédiments lors de la réalisation des travaux. Ils seront par la suite disposés dans une zone de dépôt des sédiments transformée en zone récréotouristique.

Une fois terminés, il est prévu que les travaux augmenteront la résilience de 22 500 personnes face aux sécheresses et aideront à mieux protéger 45 000 résidents contre les incendies en réduisant de 95 % le nombre de résidents sans services essentiels. Les travaux aideront également à diminuer les pertes économiques locales de 80%, tout en améliorant la capacité de la communauté en matière de stockage de l'eau.

Le gouvernement du Canada investit 16 millions de dollars à la réalisation de ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Pour sa part, la Ville de Victoriaville versera 8 millions de dollars, ce qui représente un investissement total de 24 millions de dollars.

Citations

« Il est primordial d'assurer que les Canadiens et les Canadiennes bénéficient d'un accès fiable à l'eau potable. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des initiatives, comme celle de Victoriaville, qui proposent des solutions concrètes pour préserver la capacité des infrastructures en eau afin de répondre aux besoins des résidents. En assurant un accès ininterrompu aux services essentiels, ce projet permettra de mieux protéger les résidents et les entreprises contre les sécheresses, et réduira les impacts économiques et sociaux de tels événements. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cette contribution permet de franchir une nouvelle étape vers la restauration de la principale source d'eau potable de Victoriaville, soit le réservoir Beaudet. Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour cette importante contribution à un projet qui assurera la pérennité de l'approvisionnement en eau potable de la population de Victoriaville et maintiendra l'accès durable à une eau de qualité cinq étoiles. Je salue plus particulièrement le travail du ministre Champagne, qui a répondu présent dès que la problématique lui a été présentée, il y a quelques mois seulement. Il s'est mis en mode action et a répondu aux attentes formulées par le Conseil municipal rapidement et efficacement. »

Le maire de Victoriaville, monsieur André Bellavance

Faits en bref

Le financement octroyé à ce projet est conditionnel à ce que les obligations légales de consulter soient satisfaites, et les travaux de construction ne peuvent pas débuter avant que le Canada considère que c'est le cas.

considère que c'est le cas. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles, comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Site Web : Infrastructure Canada

Renseignements: Ann-Clara Vaillancourt, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Tél. : 613 697-3778, Adresse courriel : ann-clara.vaillancourt@canada.ca; David Gosselin, Agent de communication, Ville de Victoriaville, Tél. : 819 758-6419, poste 3334, Adresse courriel : david.gosselin@victoriaville.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, Tél. : 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : infc.media.infc@canada.ca

