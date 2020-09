Une programmation revisitée au Jardin botanique

PROFITEZ DE L'AUTOMNE EN FAMILLE AVEC LE PARCOURS DES PAS SORCIERS

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dès le 2 octobre, Espace pour la vie convie le public à une nouvelle activité extérieure au Jardin botanique. Le Parcours des pas sorciers offre une sortie en plein air pour les familles qui rallie jeux d'agilité, arts et science.

Dans une ambiance aux couleurs de l'Halloween, vous pourrez épater votre famille en démontrant votre adresse avec vos pieds lors d'un parcours parsemé de surprises. Alors que cinq oeuvres de land art plus grandes que nature vous transporteront dans un univers fantastique, vous pourrez assister à des animations théâtrales, en apprendre davantage sur les courges, des plus savoureuses aux plus étranges, et frissonner alors que l'on vous racontera des histoires effrayantes...

Cette activité familiale est destinée aux enfants de 3 à 10 ans.

Une programmation 2020 revisitée

En raison de la pandémie, Espace pour la vie a dû revoir sa programmation habituelle. Le Parcours des pas sorciers remplace le rendez-vous annuel du Grand Bal des citrouilles qui ne pourra pas avoir lieu cette année.

Animations théâtrales extérieures - du jeudi au dimanche, de 10 h à 14 h 30

Tous les monstres ont disparu

Mme Topinambour est la plus célèbre gardienne de monstres en ville. Pendant la sieste, un courant d'air a ouvert la porte de sa maison et tous les monstres se sont enfuis. Réussira-t-elle à les faire revenir avant le retour de leurs maîtres et maîtresses? Et si des sandwichs à la courge étaient la solution? C'est connu, les monstres aiment les courges à la folie!

KOWAI! Des histoires à faire peur...

Le folklore japonais regorge de personnages effrayants : ogres, sorcières, esprits et démons. Serez-vous assez brave pour écouter le récit de leurs diableries? Succombez au charme et au pouvoir évocateur du kamishibaï, le théâtre de papier japonais. Votre imagination fera le reste!

Kiosque d'animation - tous les jours, de 10 h à 17 h

Tout sur les courges!

Courges poivrées, courges musquées, gourdes, citrouilles, pâtissons et potirons : les cucurbitacées forment une grande famille aux couleurs et aux formes variées, parfois drôles, parfois étranges. Obtenir ces fruits est un long processus qui demande à la plante quelques pirouettes étonnantes. Venez voir la courge traverser ces étapes et se déployer devant vos yeux!

Concours de citrouilles virtuel

C'est le temps de laisser aller votre imagination en transformant votre citrouille. N'importe quel membre de l'étonnante famille des cucurbitacées peut participer. Inspirez-vous de sa forme, sa couleur, sa texture… Plus d'information sera bientôt disponible en ligne : espacepourlavie.ca .

IMPORTANT

La réservation de billets en ligne est obligatoire : espacepourlavie.ca/billetterie.

Le nombre de personnes admises sur le site est limité pour respecter les mesures sanitaires.

Les activités seront annulées en cas de pluie.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

