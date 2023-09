Résultats du Blitz international de suivi du monarque : une autre année fructueuse!

MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Espace pour la vie, en partenariat avec la Commission de coopération environnementale, est fier de souligner la participation, à l'échelle de l'Amérique du Nord, des nombreux et nombreuses bénévoles qui ont répondu à l'appel du Blitz international de suivi du monarque visant à soutenir les efforts de conservation du monarque.

Blitz monarque 2023 (Groupe CNW/Espace pour la vie)

Du 28 juillet au 6 août 2023, 1 789 personnes au Canada, aux États-Unis et au Mexique ont examiné plus de 40 000 plants d'asclépiades et déclaré y avoir vu plus de 13 000 monarques, tous stades confondus. Le Blitz offre aux individus et aux organisations une occasion unique de collaborer au-delà des frontières pour protéger cette espèce emblématique. Les données recueillies durant le Blitz ont été publiées dans la banque de données du Réseau trinational de connaissances sur le monarque et sont accessibles pour consultation et téléchargement. Cet aperçu de la population reproductrice de monarques aide les scientifiques à mieux comprendre comment protéger et conserver l'une des espèces les plus emblématiques d'Amérique du Nord.

Une collaboration trinationale

Cette année, l'organisme mexicain PROFAUNA s'est ajouté à la liste des organisations impliquées dans la planification et la promotion du Blitz à l'échelle de l'Amérique du Nord grâce à son programme Correo Real.

Les autres partenaires du Blitz sont, au Canada, Environnement et Changement climatique Canada et l'Insectarium | Espace pour la vie , au Mexique, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas et, aux États-Unis, le U.S. Fish and Wildlife Service , la Xerces Society for Invertebrate Conservation , Journey North et le Monarch Joint Venture .

Programmes de science participative impliqués dans le Blitz

Au Canada :

Mission monarque (mission-monarch.org/fr)

Aux États-Unis :

Journey North (journeynorth.org)

Monarch Larva Monitoring Project (mlmp.org)

Western Monarch Milkweed Mapper (monarchmilkweedmapper.org)

Au Mexique :

NaturaLista (naturalista.mx)

Correo Real (correoreal.mx)

La science participative à Espace pour la vie

Aligné avec les priorités de la stratégie Montréal 2030, Espace pour la vie a pour mission de rapprocher la population de la nature, de l'inspirer et de l'encourager à adopter des comportements qui favorisent la transition socio-écologique. C'est en ce sens que de nombreux programmes au niveau local, national et international sont déployés, dont les projets de science participative suivants qui sont menés par l'Insectarium de Montréal.

Pochette de presse

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS : Isabel Matte, chargée de communication, Espace pour la vie, 514 250-7753, [email protected]