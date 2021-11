Une productrice de veaux de grain de la Montérégie se démarque : La bourse du FIRA 2021 est attribuée à Mme Sophie Brodeur !

Citations

« Ayant grandi sur une ferme, l'agriculture a toujours occupé une place importante dans ma vie. Mes études en production animale et en sciences de l'environnement, ainsi que mes diverses formations et expériences de travail m'ont permis de développer une vision élargie et diversifiée de l'agriculture. Mon réseau de contacts est important pour moi, afin de recueillir des conseils judicieux. Tout cela me permet aussi d'observer différents modèles de gestion et de remettre en question mes propres choix. Depuis le tout début, ma vision pour mon entreprise était de produire une viande de la meilleure qualité qui soit, dans des conditions qui respectent le bien-être animal, et de conserver la ferme à dimension humaine. À présent, j'effectue de la vente à la ferme de veau de grain de chez nous et je suis fière d'offrir du veau de grain qui est un produit unique au monde. »