UNE PREMIÈRE RUE-ÉCOLE ET UN TROTTIBUS DANS VILLE-MARIE

MONTRÉAL, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse tenue plus tôt cette semaine, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante, a annoncé la mise en place du‑ projet pilote‑ de la toute première rue-école sur la rue de Rouen, entre les rues Sheppard et Chapleau, aux abords de l'école primaire Jean-Baptiste-Meilleur. De plus, afin de promouvoir le confort des piétons, petits et grands, sur le domaine public, d'autres mesures seront instaurées, telles que les Trottibus, qui verront le jour dans des écoles primaires du district de Sainte-Marie. Ces initiatives sont au cœur de la programmation 2024 du Plan local de déplacement de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Il est important pour nous d'offrir un milieu de vie convivial et sécuritaire, qui permet à toutes et tous de vivre en harmonie dans leur quartier. Beaucoup de jeunes se rendent à l'école à pied et nous sommes heureux qu'un accompagnement puisse leur être offert dans leurs déplacements. Aussi, nous sommes ravis de mettre en place un lieu mieux adapté aux abords de l'école primaire Jean-Baptiste-Meilleur, un espace où ils se sentiront encore plus en sécurité et où ils pourront s'amuser à l'entrée ou à la sortie des classes », a fait valoir Valérie Plante.

Création d'une première rue-école à l'école primaire Jean-Baptiste-Meilleur

Afin de sécuriser la zone scolaire, l'Arrondissement implante, avec le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), l'école Jean-Baptiste-Meilleur et la Société écocitoyenne de Montréal (SEM), une première rue-école dans Ville-Marie pour la rentrée 2024-2025. Ce projet pilote consiste à fermer la rue de Rouen, entre les rues Sheppard et Chapleau, lors de l'arrivée et du départ des enfants. La fermeture de cette rue aura lieu deux vendredis par mois, soit les 6 et 20 septembre, les 4 et 18 octobre, les 8 et 29 novembre, ainsi que le 20 décembre 2024, à l'arrivée des élèves (de 7 h 40 à 8 h 10) et à leur sortie (de 15 h 05 à 15 h 35). En plus de réduire le trafic automobile dans le quartier, la rue-école crée un espace de socialisation et de jeux libres tant pour les enfants que pour les parents et le voisinage.

La nouvelle rue-école est avant tout un projet mené par la communauté. Petits et grands pourront profiter de cet espace grâce à une équipe de bénévoles qui seront présents aux heures prévues afin de fermer la rue à la circulation et de permettre à toutes et tous de profiter de l'espace public en toute sécurité. La SEM offre d'ailleurs la possibilité de s'impliquer bénévolement dans l'encadrement de la rue-école, notamment en nous appuyant dans la gestion de la fermeture de rue. Les personnes intéressées doivent être disponibles les vendredis matin à l'heure d'arrivée des élèves et/ou les vendredis après-midi à la fin des classes, et ce, pour des plages horaires allant de 30 minutes à 1 heure. Pour s'impliquer ou pour plus d'information, contactez Olivier à [email protected].

Mise en place d'un Trottibus dans le district de Sainte-Marie

Aussi, avec le soutien financier de l'Arrondissement, la SEM met en place des projets Trottibus dans des écoles primaires du district de Sainte-Marie. Cela permet aux élèves de se rendre à l'école de façon sécuritaire, de favoriser le transport actif et de réduire le nombre de véhicules sur la route. Le Trottibus, comme un autobus scolaire pour les élèves du primaire, comporte des arrêts et un horaire, mais les trajets se parcourent à pied et sont encadrés par un duo de bénévoles qui marchent jusqu'à l'école avec les enfants inscrits.

Pour Roxane L'Écuyer, directrice de la SEM : « En adéquation avec notre mission, nous accompagnons depuis de nombreuses années un bon nombre de groupes et comités citoyens du quartier. Force est de constater que depuis les dernières années, les enjeux de mobilité et de transport actif occupent une place importante dans les préoccupations et enjeux soulevés par ces groupes. En mobilisant et en impliquant la communauté de Sainte-Marie dans ces initiatives, la SEM poursuit son travail de développement et de consolidation d'une écocitoyenneté solidaire, locale et ancrée dans les besoins et réalités du quartier. »

Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal ajoute : « Près de deux ans après le décès tragique de la petite Mariia, nous annonçons aujourd'hui la première rue-école de Ville-Marie à l'école Jean-Baptiste Meilleur qu'elle fréquentait. Je suis confiante que ces mesures auront un impact significatif sur la sécurité et la quiétude de nos milieux de vie. La population nous demande d'agir, et nous mettons les énergies nécessaires afin de protéger les plus vulnérables. »

Rappelons que ces mesures répondent directement aux objectifs du Plan d'action Vision Zéro de la Ville de Montréal et du Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie, qui visent tous les deux à atteindre zéro décès et blessé grave sur les routes. Le Plan local de déplacement 2020-2030 (PLD) vise à assurer une cohabitation et des interactions sécuritaires entre les usagères et les usagers de la route et à agir sur l'aménagement du territoire de manière à rendre les quartiers conviviaux et sécuritaires.

Pour découvrir la programmation 2024 du Plan de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie, suivez ce lien.

