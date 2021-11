Une première rencontre officielle entre la ministre Laforest et la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier

Notons que la ministre Laforest a entamé récemment une tournée municipale afin d'assurer les nouvelles élues et les nouveaux élus municipaux de son soutien et de l'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) tout au long de leur mandat. Cette ouverture a été chaleureusement reçue du côté de la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Citations :

« Je suis très heureuse de cette première rencontre officielle avec la mairesse de la Ville de Longueuil, Catherine Fournier! Au cœur de nos échanges et des priorités que nous partageons, les infrastructures d'eau, l'habitation et l'augmentation de l'offre de logements abordables. Ce sera un véritable plaisir de travailler ensemble pour les gens de Longueuil! Une première rencontre qui ne sera certainement pas la dernière! Merci pour cet accueil chaleureux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il était important pour moi d'exprimer rapidement les attentes de notre nouvelle administration en matière d'habitation à l'égard du gouvernement du Québec, comme il s'agit de la plus grande préoccupation des Longueuilloises et des Longueuillois. Je lui ai notamment fait part de notre souhait de se voir octroyer le droit de préemption et ai exprimé des attentes concernant certaines modifications nécessaires à la Loi sur l'expropriation, deux outils qui auront le potentiel de donner une plus grande marge de manœuvre pour le développement de logements abordables, sociaux et communautaires à Longueuil, dans le contexte métropolitain de spéculation sur la valeur des terrains. J'ai d'ailleurs profité de la présence de la ministre à l'hôtel de ville aujourd'hui pour lui réitérer la volonté de mon homologue de Laval Stéphane Boyer et moi d'initier un Sommet sur l'habitation au printemps 2022 pour trouver des solutions innovantes à la situation précaire sur le marché locatif et à la surchauffe sur le marché immobilier, qui freine l'accès à la propriété. L'idée est de réunir les différents paliers de gouvernement, le milieu académique, la société civile et le secteur privé, alors je suis très heureuse de l'intérêt de la ministre à prendre part à cette initiative rassembleuse. Enfin, nous avons également pu discuter des enjeux liés à la vétusté de nos infrastructures de traitement des eaux usées, de la nécessaire réfection de notre usine de filtration d'eau potable et de l'importance du soutien gouvernemental pour atteindre les normes environnementales requises dans ces dossiers qui représentent des investissements colossaux pour la Ville de Longueuil. »

Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil

