LAVAL, QC , le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Alors que s'amorcent les célébrations de son 70e anniversaire, St-Hubert est fière d'annoncer que son service de livraison sera désormais carboneutre, confirmant ainsi la continuité de son plan de développement durable et son implication dans la lutte contre les changements climatiques. Comme symbole de ses 70 ans d'évolution et d'innovation, la célèbre chaîne de rôtisseries a procédé aujourd'hui au dévoilement d'une coccinelle jaune Volkswagen Beetle 1967 entièrement revampée et électrifiée.

Un investissement pour l'environnement

Au cours des cinq prochaines années, St-Hubert investira plus de 200 000 $ dans l'achat de crédits carbone afin d'assurer la carboneutralité de son service de livraison. En plus de cet investissement, St-Hubert et ses franchisés continueront leur travail pour augmenter le nombre de véhicules électriques et hybrides de la bannière. À ce jour, c'est plus de 20% de la flotte de voitures de livraison de St-Hubert, comptant plus de 400 véhicules, qui sont électriques ou hybrides. La carboneutralité du service de livraison de l'entreprise s'inscrit dans son plan de développement durable. Cette nouvelle initiative rejoint ainsi les autres actions environnementales réalisées par le passé, tel que l'implantation du compostage en rôtisserie, le remplacement, par des matières recyclables, de la composition de ses emballages et son implication comme membre fondateur du Circuit électrique propulsé par Hydro-Québec. Dans les dernières années, c'est donc plus de 2 millions de dollars que St-Hubert a investis pour l'environnement. Avec cette nouvelle annonce, l'entreprise continue de jouer un rôle de précurseur dans son industrie.

L'achat de crédits carbone au Québec

St-Hubert s'est tournée vers la compagnie Les Solutions WILL, une entreprise canadienne certifiée B Corp. dont le siège social est à Beloeil au Québec, pour concrétiser son engagement vers la carboneutralité de son service de livraison. Depuis plus de 12 ans, l'entreprise accompagne de nombreuses PME québécoises dans la réduction de leurs gaz à effet de serre (GES), notamment grâce à son projet « Communauté Durable ». Ce projet certifié par le programme reconnu VCS-VERRA est un catalyseur d'actions locales qui permet à différents intervenants d'agir pour réduire leurs émissions de GES. Chaque crédit carbone acheté représente la réduction d'une (1) tonne de GES réalisée par des PME, des municipalités et des organismes communautaires du Québec. Toutes les réductions sont qualifiées, mesurées, vérifiées par un auditeur externe et inscrites au registre du programme des marchés volontaires VCS-VERRA.

L'électrification d'un emblème par Ingenext

C'est à la compagnie Ingenext de Trois-Rivières, qui se spécialise dans l'électrification des transports et dans le développement de technologies automobiles, que la tâche d'électrifier la coccinelle jaune a été confiée. La société trifluvienne qui mise sur la réutilisation de composants de véhicules électriques a mis son expertise à l'œuvre pour offrir un symbole significatif de l'initiative verte de St-Hubert. Elle a changé la motorisation originale de la Beetle 67 par une batterie de Chevrolet Volt et par un moteur Tesla Model 3, un défi technique de taille considérant l'espace restreint de ce modèle rétro. Un écran tactile a aussi été ajouté au tableau de bord afin d'afficher des données et de contrôler plusieurs fonctions du véhicule. Après une évaluation poussée, la nouvelle coccinelle électrifiée a atteint les niveaux de sécurité exigée par la SAAQ et pourra donc se promener de manière sécuritaire sur les routes. Elle sillonnera les routes du Québec dans les prochaines semaines afin de marquer le 70e anniversaire de St-Hubert et la carboneutralité de son service de livraison.

St-Hubert, c'est bon depuis longtemps

En 1951, Hélène et René Léger fondaient la toute première rôtisserie St-Hubert Bar-B-Q sur la rue St-Hubert à Montréal, sans savoir que leur restaurant deviendrait un jour l'une des chaînes favorites des Québécois. Avec persévérance, ils ont fait grandir leur entreprise, notamment en devenant le premier restaurant au Canada à offrir la livraison gratuite au début des années 1950. La coccinelle jaune est ainsi devenue un emblème fort de St-Hubert. Dans les années 1960, l'entreprise commence la commercialisation en épicerie de sa légendaire sauce BBQ. Cinq décennies plus tard, St-Hubert commercialise 450 produits sous plusieurs marques qui se retrouvent dans nos supermarchés. En 2012, St-Hubert crée la Fondation St-Hubert qui, à ce jour, a remis plus de 7 millions de dollars à 450 organismes. En 2021, St-Hubert invite ses clients à célébrer avec elle 70 ans de bon goût, de réconfort et d'implication dans la communauté avec des concours et des activités surprises.

Citations

« St-Hubert a toujours fait partie de ceux qui innovent et de ceux qui osent des changements positifs pour ses clients, mais aussi pour les communautés dans lesquelles elle s'implante. Cette annonce de la carboneutralité de notre service de livraison nous apporte une grande fierté, spécialement en cette année où nous célébrons notre 70e anniversaire. Depuis sept décennies, nous nous faisons un devoir de constamment innover, tout en restant authentique et fidèle à nos valeurs et à notre loyale clientèle. Ce sera une réelle joie de voir notre coccinelle électrique sillonner les routes en portant à la fois le message de nos ambitions et celui de nos souvenirs. »

- Richard Scofield, président, Groupe St-Hubert

« Ingenext est très fier d'avoir collaboré avec St-Hubert afin d'électrifier et de restaurer leur Volkswagen Beetle. C'est gratifiant d'avoir eu leur confiance pour réaliser ce projet, sachant que nous sommes la seule entreprise au Québec à miser sur la réutilisation de moteurs et de batteries provenant de divers manufacturiers automobiles. Forts de notre expertise en électrification, nous avons su intégrer des composants modernes à la coccinelle St-Hubert, ce qui fait maintenant d'elle une voiture unique et 100% électrique. » Nous avons très hâte de la voir sillonner les routes pour célébrer le 70e anniversaire de St-Hubert ! »

- Guillaume André, directeur général d'Ingenext

À propos de Groupe St-Hubert

Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous d'autres marques: sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients.

@St-Hubert || sthubert || Groupe St-Hubert || @sthubert

À propos d'Ingenext

Ingenext est une entreprise basée à Trois-Rivières composée d'ingénieurs et de techniciens se spécialisant dans l'électrification des transports. Misant sur l'économie circulaire, Ingenext réutilise des moteurs et des batteries provenant de différentes marques de véhicules électriques afin de développer des trousses de conversion électrique. L'entreprise vend également des contrôleurs de moteur et de batterie en plus de posséder le plus grand centre de démantèlement exclusivement dédié aux véhicules électriques en Amérique du Nord.

À propos de Les Solutions WILL

Les Solutions WILL inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) avec un projet phare appelé Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : d'une part démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME et OBNL québécoises, et d'autre part retourner le plus d'argent possible à ces partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par WILL. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

SOURCE Groupe St-Hubert

Renseignements: Demandes d'entrevues: Camille Riverin, TACT, Cellulaire : 418 717-2403, [email protected]; Josée Vaillancourt, Directrice, Communications & Fondation St-Hubert, Groupe St-Hubert, Téléphone : 450 688-4400, poste 2104, Cellulaire : 514 913-3741, [email protected]